پنج سازمان مردم نهاد در قم کارکرد فراملی دارند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به کارکرد مثبت سازمان های مردم نهاد در قم اظهار داشت: این سازمان ها فعالیت های متنوعی در حوزه بین الملل انجام می دهند، برای مثال موسسه اسلام و مسیحیت فیلم فراتر از فتنه را ساخته است و یا موسسه گفتگوی دینی فعالیت های چشمگیری در راستای تشکیل امت واحده اسلامی انجام داده است.



وی با اشاره به حضور بیش از 10 هزار طلبه خارجی در قم، این افراد را ظرفیت های مناسبی برای انتقال تجربیات و کمک به ثمربخشی بیشتر فعالیت های سازمان های مردم نهاد در قم دانست و گفت: در حال حاضر فرم های مخصوصی طراحی کردیم تا از طریق این فرم ها اطلاعات فعالیت های جوانان کشورهای دیگر را از آنها اخذ کنیم، چراکه به نظر می‌رسد این شیوه کسب اطلاعات کم هزینه ترین راه است.



جوهری تعامل جوانان کشور ما با جوانان سایر کشورها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و اظهار داشت: جایگاه NGOها را ما بسیار مهم است، برای همین برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که تعاملی بین دبیران سازمان‌های مردم نهاد موجود در قم با جوانان برخی کشورهای جهان به ویژه کشورهای اسلامی و شیعی صورت گیرد.



مدیر سازمان جوانان قم ادامه داد: در این راستا آموزش اعضای تشکل‌های مردم نهاد از طریق کارشناسان وزارت امور خارجه را پیگیری می‌کنیم.



وی با بیان اینکه فعالیت حوزه بین الملل سازمان ملی جوانان از حالت بی تحرکی در آمده است اظهار داشت: با روی کار آمدن آقای بذرپاش، دیپلماسی جوانان و حوزه بین الملل رئیس سازمان ملی جوانان تقویت شد و اولین حرکت این سازمان برنامه‌ریزی هفته دوستی جوانان ایران و لبنان بود که جوانان ایرانی برای انتقال و کسب تجربیات به مدت یک هفته به لبنان سفر کرده بودند.



جوهری به فلسفه این دیپلماسی اشاره کرد و گفت: امام عظیم الشأن بر صدور انقلاب اسلامی به کشورهای دنیا تأکید داشتند و ما چه بخواهیم، چه نخواهیم الگوی بسیاری از کشورها هستیم و ملت‌های دیگر ارادت زیادی به امام و رهبری دارند.



وی تصریح کرد: ما از این تعامل‌ها برای صدور انقلاب اسلامی استفاده می‌کنیم، ضمن اینکه این تعامل‌ها در ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی تأثیر بسزایی دارد.