17 هزار نفر از فرودگاه رشت به مبادی داخلی و خارجی سفر کردند

عباس رحمتیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ششم فروردین پرترافیک ترین روز تعطیلات نوروزی در فرودگاه سردار جنگل رشت بود که 860 مسافر از این فرودگاه به مقاصد داخلی سفر کردند.

وی ادامه داد: در نوروز پارسال 21 هزار و 730 نفر از فرودگاه سردار جنگل رشت به مقاصد داخلی و خارجی سفر کردند.

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت تنها فرودگاه استان گیلان است که در سال 1348 بنا و در هفت کیلومتری جاده رشت به انزلی و حدود 15 کیلومتری منطقه آزاد بندر انزلی واقع و مساحت کل فرودگاه 220 هکتار و ارتفاع آن 40 پا پایین تر از آبهای دریای آزاد است و به سیستمهای کمک ناوبری دقیق و ارتباطی با هفت طرح تقرب مجهز است.

با اجرای روکش باند درسال 1385و مقاوم سازی باند و گسترش پارکینگ با زیربنای 55 هزار مترمربع آماده پذیرش هواپیمای متوسط و پهن پیکر با شرایط خاص است.

در ضمن کنترل نظارت بر امور ایمنی، سلامتی پروازها سیویل (تجاری وبازرگانی) برای سالانه چهار هزار و 500 سورتی پرواز، ارائه سرویسهای پروازی به ترافیک یگانهای هوایی ارتش و سپاه به هنگام رزمایشها و حوادث غیر مترقبه و ترافیک مؤسسات هوایی در بخش دولتی و خصوصی نظیر هلال احمر، کشاورزی، توانیر و سایر سازمانها و ارگانها که تقریبا سالانه بیش از دو هزار سورتی پرواز است، را به عهده دارد.