113 نفر مبتلا به ویروس ایدز در استان زنجان شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رحیم سروری زنجانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: نسبت افراد مبتلا به ایدز در استان زنجان 56 مورد، ابهر 44، خرمدره 21 ، خدابنده هشت و ایجرود چهار مورد است.

وی ادامه داد: همچنین بیشترین راه انتقال ایدز را سرنگهای مشترک در افراد معتاد ترزیقی عنوان کرد.

سروری زنجانی با اشاره به اینکه سرطان 12 درصد مرگ و میر در دنیا را به خود اختصاص داده است، افزود: در کشور سرطان 10 درصد از مرگ و میر را به خود اختصاص داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همچنین یاد آور شد: تمام بیمه گر ها مطالبات خود را به صورت کامل دریافت کردند که در سال گذشته در مجموع 8 میلیارد تومان مطالبات در حوزه درمان پرداخت شد هاست .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان همچنین در ادامه تعداد ماموریتهای انجام شده در اورژانس 115 درچهارشنبه سوری سال گذشته را 84 ماموریت عنوان کرد و افزود : از این تعداد 22 ماموریت در محل سرپایی درمان شده و 62 مورد نیزبه اعزام به بیمارستان شده که مرگ و میر وجود نداشت .

سروری زنجانی تعداد پایگاه های فوریتهای پزشکی در تعطیلات نوروزی را 36 پایگاه عنوان کرد و افزود: از این تعداد 10 پایگاه شهری و 26 پایگاه جاده ای بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه علی رغم مشکلات مالی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای در سال گذشته، ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی دچار وقفه نشد گفت: در سال گذشته مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سازمان های بیمه گر 80 میلیارد ریال بود که بخش محدودی از آن پرداخت شد و هم اکنون نیز منتظر پرداخت بقیه این مطالبات هستیم تا در ادامه خدمات دچار مشکل نشویم.

سروری زنجانی "شهرنشینی و سلامت"را پیام روز جهانی بهداشت در سال 2010 که همزمان با هفته سلامت در کشور می باشد، عنوان کرد و افزود: این شعار به اهمیت پرداختن به چالشهای سلامت که در روند روبه رشد شهرنشینی در سراسر دنیا بوجود می آید، تاکید دارد.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در طول تاریخ بشر، بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی می کنند، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از یک سوم این جمعیت زاغه نشین هستند و به خدمات اساسی و کافی دسترسی ندارند و این میزان همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

سروری زنجان با بیان اینکه پیش بینی می شود که تا سال 2030 دو سوم از جمعیت دنیا در مناطق شهری زندگی کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه شهرنشینی روندی غیرقابل اجتناب بوده و بخشی از سیر تکاملی زندگی است رشد برنامه ریزی نشده در شهرها می تواند موجب خطرات فزاینده در زمینه کیفیت زندگی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان بر لزوم گسترش جامعه ایمن و شهرنشینی تأکید و تصریح کرد: سالانه نزدیک به 3.5 میلیون نفر در دنیا در اثر حوادث و سوانح ازبین می روند، حال آنکه این ضایعات عمدتا گروههای سنی مولد دنیا را به کام خود فرو می کشد به طوری که میانگین سنی حوادث جاده ای 27 سال است.

سروری زنجانی حوادث ترافیکی را دومین علت مرگ و میر در کشور برشمرد و گفت: روزانه 62 نفر در کشور در اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند.

سروری زنجانی با بیان اینکه بر اساس آمار سوانح حوادث در کشور، سه درصد مراجعات به مراکز بهداشتی و درمانی به علت آسیب های ناشی از حوادث است، ادامه داد: اولین عامل تعداد سالهای عمر از دست رفته در کشور ضایعات ناشی از حوادث ترافیکی است.

وی ادامه داد: همچنین مرگ و میر ناشی از حوادث در دنیا 20 مورد و در کشور 33 مورد به ازای هر 100 هزار نفر از جمعیت است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان خاطرنشان کرد: در ایران به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه، 29 نفر در سال قربانی می شود.

سروری زنجانی افزود: بهداشت روان افراد جامعه، تلاش در جهت داشتن یک جامعه ایمن از سوانح و بلایا، تلاش در جهت کاهش عوامل خطر بیماری ها از جمله تغذیه نامناسب و کمبود تحرک بدنی در سطح جامعه و همچنین تلاش در جهت رفع استرس های روحی و روانی را از جمله نکات حائز اهمیت در شهرنشینی است.

وی ادامه داد: از آنجایی که اقتضای زندگی شهری استفاده از مواد غذایی آماده و فست فود ها است، این امر عامل موثری در بروز بیماری های مختلف بویژه بیماری های متابولیکی، بدخیمی ها و سرطان می است، به طوریکه بیماریهای قلبی و عروقی اولین و انواع سرطان ها سومین عامل مرگ و میر در کشور است.