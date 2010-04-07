۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

جاده لاکان از محورهای حادثه خیز گیلان است

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه گیلان گفت: جاده لاکان یکی از محورهای پرتردد و حادثه خیز استان گیلان است.

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل اصلی حادثه خیز بودن این محور را مشکل راه سازی عنوان کرد و افزود: چند سالیست که همکاران راه و ترابری استان در حال ساخت و تعریض این مسیر هستند که امیدواریم روند ساخت این محور تسریع شود.

وی با اعلام اینکه محور لاکان 11 کیلومتر و 23 دهم درصد از کل راه های استان را شامل می شود، اظهار داشت: طی 11 ماهه سال گذشته 102 فقره تصادف در این محور رخ داده که سهم تلفات و کشته ها شش نفر بوده و به عبارتی این محور 1.2 درصد کل تلفات را به خود اختصاص داده است.

فرمانده پلیس راه گیلان همچنین گفت: محور جیرده فقط 23 کیلومتر طول دارد اما 69 تصادف و سه کشته در این مدت، سهم این محور بوده است.

وی ادامه داد: خواچکین به ضیابر ( محور معروف پیر بازار) مهمترین محور فرعی استان است که بیشترین تلفات جاده ای استان را دارد.

سیری گفت: در 11 ماهه سال گذشته این محور سه درصد کل تصادفات و چهار درصد کل حوادث را با 297 فقره تصادف و 23 کشته به خود اختصاص داده است.

 وی همچنین به فراوانی خودروهای که در این تصادفات دخیل بودند، اشاره کرد و افزود: سواری پراید با 2.2 درصد و وانت بارها با 9 دهم درصد بیشترین سهم را در تصادفات مهم فوتی و جرحی استان گیلان دارد.

 فرمانده پلیس راه با اعلام اینکه در مجموع چهار درصد کل تلفات کشور سهم گیلان است، اظهار داشت: سالانه استان گیلان با هشت دهم درصد مساحت و سه درصد جمعیت کشور، چهار تا پنج درصد تصادفات و تلفات مهم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اعلام اینکه گیلان 33 درصد بیشتر از نرم کشوری تلفات دارد، افزود: به رغم اینکه کاهش داریم شرایط استان، شرایط مناسبی نیست.

سیری با اشاره به اینکه صحبت کردن با تلفن همراه 50 درصد حواس راننده را پرت می کند، یاد آور شد: حال اگر 50 درصد باقیمانده حواس به سمت گرفتاریهای روزمره برود در واقع رانندگی می کنیم، چشم  به جاده است اما هیچ توجهی به جلو نیست.

