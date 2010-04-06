امدادگران گیلانی به 690 مصدوم حوادث جاده ای خدمات دادند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به افزایش تردد وسائط نقلیه در ایام نوروز طرح امداد و نجات نوروزی جمعیت هلال احمر استان گیلان در 22 پایگاه ثابت و سیار در سراسر شهرستانهای استان گیلان و با هدف ایجاد آرامش و اطمینان خاطر همشهریان و مسافران نوروزی به اجرا در آمد.

وی اظهارداشت: با اجرای این طرح از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین سال جاری امدادگران جمعیت هلال احمر استان گیلان موفق شدند با انجام 35 عملیات نجات به 695 نفر از بیماران و مصدومان تصادفات جاده ای اقداماتی از قبیل امداد و کمک های اولیه ارائه دهند و از این تعداد 62 نفر از مجروحان را پس از اقدامات به مراکز درمانی منتقل کنند.

مدیرعامل هلال احمرافزود: همچنین دو هزار و 264 نفر از مسافران در راه مانده در ایام نوروز توسط هلال احمر استان گیلان اسکان اضطراری داده شد.

وی یاد آورشد: با تدابیر اندیشیده شده و تلاشهای گسترده به منظور ارائه خدمات مطلوب خوشبختانه ارائه خدمات امداد و نجات و جمعیت هلال احمر استان گیلان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از کیفیت و کمیت خوبی برخوردار بوده است.