1.6 میلیون مگاوات برق در نیروگاه شهید بهشتی لوشان تولید شد

صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای تولید این میزان برق، 491 میلیون و 219 هزار متر مکعب گاز و 37 میلیون و 360 هزار لیتر گازوئیل مصرف شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته واحد دو بخش بخار نیروگاه لوشان با ظرفیت 120 مگاوات ساعت به مدت 107 روز برای انجام تعمیر اساسی و بخش گاز نیروگاه با ظرفیت 120 مگاوات ساعت به مدت شش ماه به دلیل عدم نیاز شبکه سراسری برق از مدار خارج شد.

مدیرعامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان ادامه داد: نیروگاه 360 مگاواتی شهید بهشتی لوشان در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین در زمینی به مساحت 50 هکتار در سال 1351 هجری شمسی توسط شرکت زیمنس آلمان ساخته شده است.