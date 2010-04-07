همکاری مردم باعث ناکامی متصرفان به منابع طبیعی در گیلان شد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی عوامل سودجو و متصرفان به منابع ملی با خیال اینکه می توانند در ایام تعطیلات نوروزی از فرصت استفاده کرده و به دور از چشم مأموران قانون و حافظان انفال الهی نسبت به قطع درختان جنگلی و یا تصرف غیرمجاز اراضی ملی اقدام کنند، با هشیاری نیروهای یگان حفاظت و همکاری چشمگیر مردم فهیم و طبیعت دوست استان با ناکامی مواجه و از رسیدن به اهداف خود بازماندند.

وی اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان با تقویت بیش از پیش اکیپهای گشت شبانه روزی و کشیکهای کارشناسان این اداره کل آمادگی کاملی را برای مقابله با تجاوزات، تخریب و حریق های احتمالی در جنگل را فراهم و در همین ارتباط توانسته در برخورد با حوادث طبیعی نظیر آتش سوزی که در سالهای گذشته مشکلاتی را ایجاد کرده و همچنین کاهش تجاوز و تخریب به موفقیت های شایان توجه ای دست یابیم.

سرپرست منابع طبیعی گیلان افزود: همکاری و مساعدت ویژه مردم در امر اطلاع رسانی نیز یکی از مهمترین عوامل در مقابله با عوامل تخریب جنگل بوده به نحوی که تماسهای مردمی با پل ارتباطی 09696 امداد جنگل و مرتع که به صورت رایگان و شبانه روزی در اختیار همه افراد جامعه است، در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و مردم طبیعت دوست اعم از ساکنان یا مهمانان استان در صورت مشاهده مواردی که احیانا به هر نحو موجب از بین رفتن و یا تخریب این سرمایه های ملی کشور کرده با بهره گیری از این خط ارتباطی نسبت به اطلاع رسانی به موقع جهت اقدام سریع نیروهای یگان حفاظت و بررسی موضوع اهتمام شایان توجه ای داشته اند.

وی ادامه داد: در این ارتباط از ابتدای سالجاری با بهره گیری از گزارشات مردمی و همچنین گشت های حفاظتی پرسنل منابع طبیعی در مناطق مختلف استان توانسته ایم نسبت به کشف و ضبط 250 اصله چوب آلات جنگلی از انواع بلوط ، انجیلی و ممرز و بازداشت متخلف در منطقه راجعون از توابع شهرستان رودبار، جلوگیری از فعالیت غیرمجاز و ضبط دو دستگاه اره موتوری و تنظیم پرونده تخلف برای دو تن از قاچاقچیان در منطقه زاکله بر لاهیجان و ارجاع آنان به محاکم قضایی، رفع تصرف از اراضی ملی منطقه تالش، کشف شمشاد که از گونه های نادر و ممنوع القطع است در منطقه اسکولک اقدام کرده که امیدواریم با رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده های تنظیمی و ارسال شده، از سوی دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به منابع طبیعی، متخلفان و متجاوزان دستگیر شده به مجازات برسند.