  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

قمری نژاد به مهر خبر داد:

سوم اردیبهشت روز نجوم در ایران/ گروههای نجومی در میان مردم

سوم اردیبهشت روز نجوم در ایران/ گروههای نجومی در میان مردم

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران از برگزاری روز نجوم در روز سوم اردیبهشت ماه در کشور خبر داد و گفت: به منظور شناساندن علم نجوم به جامعه برنامه هایی از سوی گروههای نجومی برگزار می شود.

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز سوم اردیبهشت ماه روز نجوم نامگذاری شده است افزود: در این روز گروههای نجومی در میان مردم حاضر می شوند و با اجرای برنامه های نجومی اقدام به معرفی علم نجوم می کنند.

وی به جزئیات برنامه های روز نجوم اشاره کرد و گفت: در این روز گروههای نجومی با نصب تجهیزات رصدی چون تلسکوپ و دوربین های نجومی اقدام به رصد اجرام آسمانی می کنند. توزیع بروشور، پوستر، معرفی کتاب، نقاشی کودکان در زمینه نجوم و ساخت کاردستی های نجومی از دیگر اقدامات این گروهها در روز نجوم است.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم، زمان برگزاری برنامه های این روز را غروب خورشید ذکر کرد و ادامه داد: در این روز در اماکن عمومی اقدام به رصد اجرامی چون زهره، مشتری، مریخ، ماه و همچنین اجرام غیر ستاره ای می شود.

همزمانی شب یوری و روز نجوم با ماه جهانی نجوم

ندا مبرا هماهنگ کننده پروژه 30 شب صلح ستارگان در ایران با بیان اینکه روز نجومی و پروژه شب "یوری" با ماه جهانی نجوم هزمان است گفت: در روز نجوم برنامه هایی به منظور شناسایی نجوم و در شب یوری نیز برنامه هایی به مناسبت اعزام نخستین انسان به فضا اجرا می شود.

کد مطلب 1058751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها