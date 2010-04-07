سوم اردیبهشت روز نجوم در ایران/ گروههای نجومی در میان مردم

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روز سوم اردیبهشت ماه روز نجوم نامگذاری شده است افزود: در این روز گروههای نجومی در میان مردم حاضر می شوند و با اجرای برنامه های نجومی اقدام به معرفی علم نجوم می کنند.

وی به جزئیات برنامه های روز نجوم اشاره کرد و گفت: در این روز گروههای نجومی با نصب تجهیزات رصدی چون تلسکوپ و دوربین های نجومی اقدام به رصد اجرام آسمانی می کنند. توزیع بروشور، پوستر، معرفی کتاب، نقاشی کودکان در زمینه نجوم و ساخت کاردستی های نجومی از دیگر اقدامات این گروهها در روز نجوم است.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم، زمان برگزاری برنامه های این روز را غروب خورشید ذکر کرد و ادامه داد: در این روز در اماکن عمومی اقدام به رصد اجرامی چون زهره، مشتری، مریخ، ماه و همچنین اجرام غیر ستاره ای می شود.

همزمانی شب یوری و روز نجوم با ماه جهانی نجوم

ندا مبرا هماهنگ کننده پروژه 30 شب صلح ستارگان در ایران با بیان اینکه روز نجومی و پروژه شب "یوری" با ماه جهانی نجوم هزمان است گفت: در روز نجوم برنامه هایی به منظور شناسایی نجوم و در شب یوری نیز برنامه هایی به مناسبت اعزام نخستین انسان به فضا اجرا می شود.