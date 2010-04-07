گیلان دومین استان کشور در اجرای طرح آمایش صنعتی است

روح الله قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: گیلان با اجرای 62 طرح صنعتی و معدنی و سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریالی دومین استان کشور در اجرای طرح آمایش صنعتی است.

وی اظهار داشت: با اجرای این طرحها برای شش هزار نفر شغل ایجاد می شود.

استاندار گیلان گفت: کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری بین بالاترین و کمترین استان توسعه یافته صنعتی کشور به منظور پیشرفت عادلانه در مناطق مختلف کشور از اهداف طرح آمایش صنعتی است.

وی عنوان کرد: منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی با بهره گیری از امکانات و قابلیتهای موجود در استان و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استان است.

قهرمانی افزود: طرح آمایش صنعت و معدن با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دو مشخصه پیشرفت و عدالت در توسعه کشور و با توجه به رویکرد سند چشم انداز 20 ساله مبنی بر توسعه همه جانبه کشور به ویژه توسعه اقتصادی با تأکید بر عدالت اجتماعی با عزم راسخ دولت دهم به منظور برقراری تعادل و توازن منطقه ای در سرمایه گذاری های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا ، بهبود نرخ بهره وری و کاهش نرخ بیکاری و ترغیب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی از سال 87 در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار گیلان با اشاره به مهمترین هدف طرح آمایش صنعتی اظهار داشت: کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری بین بالاترین استان توسعه یافته صنعتی کشور و کمترین استان به منظور تحقق هدف پیشرفت عادلانه مهمترین هدف این طرح است.

وی همچنین بیان کرد: بررسی کامل و کارشناسی مدارک متقاضیان و طرحهای توجیهی، وجود نظام امتیاز بندی کارشناسی شده، بررسی دقیق اولویتها از جمله مواردی بشمار می آید که هدف عادلانه بودن ارائه تسهیلات را مهیا می کند.

قهرمانی با بیان اینکه در سالهای اخیر دولت گامهای ارزشمندی را در راستای توسعه صنایع در استان برداشته است، افزود: توسعه صنعت و معدن موجب رونق اقتصادی در استان می شود.

وی با تأکید بر قابلیت رقابت پذیری طرحهای مصوب در کمیسیون آمایش صنعتی استان خاطرنشان کرد: صنعتی در بازارهای جهانی موفق است که توان رقابت با سایر صنایع مشابه را داشته باشد بنابراین توجه به اصل رقابت پذیری در تأیید و تصویب پروژه های ارائه شده امری ضروری خواهد بود.

استاندار گیلان تأکید کرد: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به صنایع فعال به منظور حمایت از صنایع پویا و افزایش تولید و اشتغالزای بیشتر از جمله اقداماتی است که در استان در حال اجراست.

وی ادامه داد: دقت در تصویب طرحهای ایجادی از جمله مواردی است که کمیسیون آمایش صنعت و معدن باید همواره مد نظر قرار دهد زیرا هدف از پرداخت این تسهیلات ایجاد ارزش افزوده و صنایع جدید است.

قهرمانی در ادامه طرحهای مرتبط با محصولات بومی استان را دارای اولویت دانست و یاد آور شد: پروژه های که مواد اولیه مورد نیاز آنها در استان تهیه می شود، باید مورد توجه قرار گیرد.