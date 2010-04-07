احداث بندر کاسپین تحت هیچ شرایط متوقف نخواهد شد

کمال فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بندر به عنوان بزرگترین بندر شمال کشور و هدیه ارزشمند دولت های نهم و دهم به مردم شریف استان گیلان و کشور است.

وی ضمن تکذیب خبر توقف عملیات احداث بندر کاسپین اظهار داشت: عملیات احداث موج شکن های بندر کاسپین با مصوبه هیئت دولت در دور دوم سفرهای استانی به استان گیلان و به منظور تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد انزلی و ظرفیت سازی برای فعال کردن کریدور شمال - جنوب معروف به نوستراک در سال گذشته شروع شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیره عامل سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در سال همت مضاعف و کار مضاعف با تلاش شبانه روزی سربازان خدوم انقلاب در قرارگاه دولت دهم با سرعت وصف ناپذیری ادامه دارد و کاملاً مورد حمایت دولت کریمه و خدمتگذار است.

وی افزود: احداث بندر کاسپین برمبنای مصوبه هیئت دولت و با لحاظ کردن مطالعات و ملاحظات زیست محیطی در حال انجام است و هیچ مانع غیر قانونی توانایی ایجاد وقفه در عملیات اجرایی آن را ندارد.

فیروزی آبادی ضمن تکذیب مجدد خبر توقف عملیات اجرای بندر کاسپین یاد آورشد: از تمام مدیران دستگاههای اجرایی وابسته به دولت انتظار داریم در اجرای هرچه بهتر مصوبه هیئت دولت مبنی براحداث این بندر با این سازمان همکاری کنند.