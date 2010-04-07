برنامه پنج ساله‏ توسعه‏ رشت تدوین می شود

غلامرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این برنامه در مرکز پژوهش در حال تدوین بوده و مجموعه این کارها نوید بخش اتمام پروژههای بزرگ و آغاز به کار پروژههای جدید است.

وی همچنین کارنامه شورا و شهرداری را قابل دفاع دانست و اظهارداشت: جهشی که طی سال گذشته در بحث بودجه ها و پروژه های عمرانی داشتیم با هیچ سالی قابل مقایسه نیست.

عضو شورای رشت افزود: در سال جدید هدف گذاری شورای و شهرداری شهر اتمام پروژه های نیمه تمام مثل تقاطع همسطح و غیر همسطح شهدای گمنام، فلکه گاز و اجرایی شدن برخی از پروژه ها مثل قطار شهری و مدیریت زباله است.

وی همچنین با اشاره به انتخاب رشت به عنوان شهر برگزیده در سلامت شهروندان یاد آورشد: به طور قطع تلاشهای شهردار و کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در کسب این موفقیت موثر بوده است.