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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

برنامه پنج ساله‏ توسعه‏ رشت تدوین می شود

برنامه پنج ساله‏ توسعه‏ رشت تدوین می شود

رشت - خبرگزاری مهر: عضو شورا و رئیس مرکز پژوهش شورای اسلامی شهر رشت از تدوین برنامه پنج ساله توسعه شهر رشت در این مرکز خبر داد.

غلامرضا هاتفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این برنامه در مرکز پژوهش در حال تدوین بوده و مجموعه این کارها نوید بخش اتمام پروژههای بزرگ و آغاز به کار پروژههای جدید است.

وی همچنین کارنامه شورا و شهرداری را قابل دفاع دانست و اظهارداشت: جهشی که طی سال گذشته در بحث بودجه ها و پروژه های عمرانی داشتیم با هیچ سالی قابل مقایسه نیست.

عضو شورای رشت افزود: در سال جدید هدف گذاری شورای و شهرداری شهر اتمام پروژه های نیمه تمام مثل تقاطع همسطح و غیر همسطح شهدای گمنام، فلکه گاز و اجرایی شدن برخی از پروژه ها مثل قطار شهری و مدیریت زباله است.

وی همچنین با اشاره به انتخاب رشت به عنوان شهر برگزیده در سلامت شهروندان یاد آورشد: به طور قطع تلاشهای شهردار و کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای شهر رشت در کسب این موفقیت موثر بوده است.

کد مطلب 1058757

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