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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

طی سال گذشته؛

روزانه چهار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندانهای گیلان آزاد شدند

روزانه چهار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندانهای گیلان آزاد شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل ستاد دیه استان گیلان گفت:طی سال گذشته روزانه چهار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندانهای استان گیلان آزاد شدند.

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پارسال یک هزار و 478 نفر از جرائم غیرعمد واجد شرایط به آغوش خانواده های خود باز گشته اند، افزود: از مجموع آزاد شدگان 341 نفر مربوط به جرائم تصادفات، 748 نفر از محکومان مالی و مهریه و 388 نفر تحت حمایت مشاوران زندانها قبل از ورود کامل به زندانها که می تواند آثار سوء بسیاری داشته باشد، آزاد شده اند.

مدیر عامل ستاد دیه گیلان ادامه داد: کل میزان محکومیت این افراد 143 میلیارد و 395 میلیون و 68 هزار و 977 ریال بوده است که با جلب رضایت شاکیان، وامهای قرض الحسنه و پرداخت بیمه این افراد که به جرائم غیر عمد محکوم شده بودند،  آزاد شدند.

کد مطلب 1058758

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