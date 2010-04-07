روزانه چهار نفر از زندانیان جرائم غیر عمد از زندانهای گیلان آزاد شدند

حمید کامرانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه پارسال یک هزار و 478 نفر از جرائم غیرعمد واجد شرایط به آغوش خانواده های خود باز گشته اند، افزود: از مجموع آزاد شدگان 341 نفر مربوط به جرائم تصادفات، 748 نفر از محکومان مالی و مهریه و 388 نفر تحت حمایت مشاوران زندانها قبل از ورود کامل به زندانها که می تواند آثار سوء بسیاری داشته باشد، آزاد شده اند.

مدیر عامل ستاد دیه گیلان ادامه داد: کل میزان محکومیت این افراد 143 میلیارد و 395 میلیون و 68 هزار و 977 ریال بوده است که با جلب رضایت شاکیان، وامهای قرض الحسنه و پرداخت بیمه این افراد که به جرائم غیر عمد محکوم شده بودند، آزاد شدند.