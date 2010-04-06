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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

قهرمانی چابک؛

60 طرح ایجادی در کمیسیون آمایش صنعت و معدن گیلان تصویب شد

60 طرح ایجادی در کمیسیون آمایش صنعت و معدن گیلان تصویب شد

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: در حال حاضر 60 طرح ایجادی با اعتبار شش هزار و 144 میلیارد ریال در کمیسیون آمایش صنعت و معدن به تصویب رسیده که از این تعداد مدارک لازم برای 34 طرح وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون آمایش صنعتی استان در سال 89 افزود: از این تعداد 30 طرح به وزارت صنایع و معادن معرفی و 28 طرح پس از تصویب وزارتخانه با اعتباری افزون بر دو هزار و 819 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به طرحهای متقاضی اظهارداشت: تاکنون تعداد 360 واحد با اعتباری افزون بر دو هزار میلیارد ریال در کمیسیون آمایش استانداری به تصویب رسیده است.

استاندار گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: تعداد 28 طرح با اعتباری افزون بر 656 میلیارد ریال بدلیل در خواست سرمایه در گردش بیش از 15 میلیارد ریال به وزارت صنایع و معادن معرفی شده و از این تعداد 21 واحد با 597 میلیارد ریال از وزارت صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی یادآور شد: همچنین تعداد 320 واحد با یک هزار و 320 میلیارد ریال نیز از سازمان صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

در ادامه این جلسه 14 طرح ایجادی به مبلغ 564 میلیارد ریال به تصویب کمیسیون آمایش صنعت استان رسید و در خصوص پرداخت سرمایه در گردش 58 واحد با اعتباری افزون بر277 میلیارد ریال موافقت شده است.

کد مطلب 1058760

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