60 طرح ایجادی در کمیسیون آمایش صنعت و معدن گیلان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک ظهر سه شنبه در نخستین جلسه کمیسیون آمایش صنعتی استان در سال 89 افزود: از این تعداد 30 طرح به وزارت صنایع و معادن معرفی و 28 طرح پس از تصویب وزارتخانه با اعتباری افزون بر دو هزار و 819 میلیارد ریال به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به طرحهای متقاضی اظهارداشت: تاکنون تعداد 360 واحد با اعتباری افزون بر دو هزار میلیارد ریال در کمیسیون آمایش استانداری به تصویب رسیده است.

استاندار گیلان در ادامه خاطرنشان کرد: تعداد 28 طرح با اعتباری افزون بر 656 میلیارد ریال بدلیل در خواست سرمایه در گردش بیش از 15 میلیارد ریال به وزارت صنایع و معادن معرفی شده و از این تعداد 21 واحد با 597 میلیارد ریال از وزارت صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

وی یادآور شد: همچنین تعداد 320 واحد با یک هزار و 320 میلیارد ریال نیز از سازمان صنایع و معادن به بانک صنعت و معدن معرفی شده اند.

در ادامه این جلسه 14 طرح ایجادی به مبلغ 564 میلیارد ریال به تصویب کمیسیون آمایش صنعت استان رسید و در خصوص پرداخت سرمایه در گردش 58 واحد با اعتباری افزون بر277 میلیارد ریال موافقت شده است.