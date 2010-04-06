مصرف آب در تهران کاهش یافت



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصرف آب شهروندان تهرانی در 16 روز نخست سالجاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته اندکی کاهش یافته است.

شهروندان تهرانی در 16 روز نخست امسال، در مجموع 36 میلیون و 221 هزار متر مکعب آب مصرف کرده اند که این میزان نسبت به دوره مشابه پارسال 124 هزار متر مکعب کاهش نشان می دهد.

مجموع مصرف آب شهروندان تهرانی در 16 روز نخست سال گذشته 36 میلیون و 345 هزار متر مکعب گزارش شده است.

میزان آب مصرفی شهروندان تهرانی در روز گذشته (دوشنبه 16 فروردین ماه) نیز به دو میلیون و 573 هزار مترمکعب رسید که نسبت به روز مشابه سال قبل، 2.38 درصد افزایش یافت.

در روز گذشته، 29.40 درصد آب تهران از طریق چاهها و 70.60 درصد مابقی آن از طریق سدهای تهران تامین شده ، این مقدار مصرف آب تهران نسبت به روز پیش از آن (یکشنبه 15 فروردین ماه) 63.1 درصد کاهش داشته است.