مانگلور هند واردات نفت از ایران را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر، شرکت پالایشگاهی و پتروشیمی دولتی مانگلور به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت خام ایران قرارداد خرید نفت از ایران را با کاهشی 8.5 درصدی تا سال 2011 میلادی تمدید کرد.

بر اساس قرارداد جدید، این شرکت نفتی هند قرار است تا سال 2011 میلادی روزانه 130 هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری کند.

در همین حال ال.کی گوپتا رئیس بخش بازرگانی شرکت مانگلور درباره دلیل کاهش واردات نفت خام از ایران، گفته است: ما هر ساله سبد نفت‌خام خود را بازبینی می‌کنیم و این هیچ ربطی به قیمت نفت ندارد. سال گذشته ما قرارداد خرید نفت از ایران را افزایش دادیم و امسال آن را کاهش داده‌ایم.

گوپتا همچنین اعلام کرده است: ایران مدت زمان اعتباری پرداخت هزینه واردات نفت را برای شرکت هندی از 30 روز به 90 روز افزایش داده است.

به گزارش مهر، شرکت ریلانس هم به عنوان بزرگترین شرکت پالایشگاهی هند نیز اوایل هفته جاری اعلام کرده است قصد ندارد قرارداد خرید نفت خام میادین سروش و نوروز ایران را تمدید کند.

همچنین این شرکت هندی در دو ماه گذشته نفت‌ خام ایران را نخریده و در سال گذشته نیز میزان خرید نفت از ایران روندی نزولی داشته‌ است.