حفظ اسلام نیازمند طلبه های عالم و عادل است

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با روحانیون استان مرکزی با اشاره به رسالت سنگین روحانیون افزود: باید برای تحول، ارتقاء، تقویت و گسترش حوزه علمیه استان مرکزی تلاش کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط امروز دشمنان با استفاده از شبکه های ماهواره ای و سایتهای تبلیغاتی سعی در تخریب افکار جوانان دارند، تصریح کرد: باید با سلاح قلم و بیان و شمشیر زبان از نفوذ دشمنان جلوگیری و مقابله کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بر جذب و پذیرش نوجوانان و جوانان استان در حوزه علمیه تاکید کرد و اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید باید زمینه ثبت نام 300 طلبه در حوزه علمه فراهم شود.

دری نجف آبادی با بیان اینکه استان مرکزی زادگاه شخصیتهای بزرگی همچون امام (ره) و آیت الله اراکی بوده است، اضافه کرد: باید افراد علاقمند به ویژه نوجوان با انگیزه و با استعداد استان برای طلبگی شناسایی شوند.

وی تاسیس مدارس پیش حوزوی در استان را کاری ارزشمند دانست و خاطر نشان کرد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش امسال دو مدرسه پیش حوزه در اراک و دو مدرسه در ساوه وخمین راه اندازی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه امروز فرقه های مختلف مذهبی در بافتهای مختلف بشری فعالیت می کنند بیان داشت:روحانیون وطلاب باید با قدرت و پشتکار در صحنه حاضر باشند.