یک میلیون گردشگر نوروزی در تخت جمشید / در بسته کاخها به روی مهمانان

به گزارش خبرنگار مهر، تخت جمشید یا آنگونه که غربیها می شناسندش پرسپولیس نامی ترین اثر تاریخی ایرانیان نزد ساکنان کره خاکی ست و به همین دلیل نیز این بنای سنگی پر ابهت در همه ی روزهای سال میزبان مشتاقان فراوانی از گوشه گوشه کشور و جهان است.

در این میان فرصت تعطیلات طولانی مدت نوروزی بهترین مجال را برای مردم ساکن در داخل کشور فراهم می کند تا از تخت جمشید بازدید کنند، بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان، در نوروز 89 جمعیتی برابر با یک میلیون و 18 هزار و 379 بازدید کننده از این بنا و دیگر آثار مجموعه هخامنشی در فارس دیدن کردند.

مجموعه هخامنشی فارس علاوه بر بنای اصلی تخت جمشید موزه ی تخت جمشید، شهر استخر، نقش رستم، نقش رجب و پاسارگاد را نیز شامل می شود، مجموعه ای که همه بخشهای آن به دلایل ملی میهنی همیشه مورد توجه ایرانیان بوده است.

مدیر داخلی پایگاه میراث فرهنگی تخت جمشید در این رابطه به خبرنگار گفته است: تعداد کل بازدید کنندگان مجموعه هخامنشی و به ویژه تخت جمشید در روزهای تعطیلات سال نو بر اساس آمار گیت های ورودی برابر با یک میلیون و 18 هزار و 379 نفر بوده است.

مسعود رضایی منفرد افزود: البته این آمار با تعداد بلیطهای فروخته شده در مجموعه متفاوت است چرا که در برخی روزها به دلیل ازدحام جمعیت در ساعاتی خاص بازدید را رایگان می کردیم تا مردم به راحتی از این مجموعه دیدن کنند. علاوه بر این بازدید برخی اقشار مانند اعضای خانواده ی شهدا نیز در این ایام رایگان بود.

بنا بر آمارهایی که این مقام مسئول در تخت جمشید اعلام می کند پنج فروردین ماه با فروش 99 هزار و 505 بلیط، پر بازدید کننده ترین روز و سیزدهم فرودین نیز با 17 هزار و 702 بلیط کم بازدید کننده ترین روز تخت جمشید در تعطیلات نوروز 89 بوده است.

در آغازین روز سال جدید نیز تعداد 48 هزار و 439 قطعه بلیط 500 تومانی به مشتاقان برای بازدید از این بنای باستانی فروخته شد.

بنا بر این آمار میانگین تعداد بازدید کنندگان پاسارگاد و آرامگاه کوروش نیز در این روزها به طور متوسط 15 هزار نفر در روز بوده است.

در بسته کاخهای هخامنشی بر روز مهمانان نوروزی

مجموعه مدیریتی تخت جمشید برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به قسمتهای مختلف این بنای تاریخی درب همه کاخهای داخلی مجموعه و همچنین دروازه ملل را بر روی بازدیدکنندگان نوروزی بسته بودند تا ازدحام جمعیت موجب آسیب رسانی به بنای تاریخی نشود.

علاوه بر دروازه ملل، در جلوی در ورودی کاخهای تچر، هدیش، آپادانا، ملکه و آینه به نشانه ی ممنوعیت ورود، موانعی گذاشته شده بود، البته در کاخ آپادانا دروازه غربی برای بازدید کنندگان باز بود، بازدید کنندگان همچنین این حق را داشتند که به وسیله مسیری که تعیین شده بود از وسط کاخ صد ستون عبور کنند.

بین کاخهای تچر و هدیش نیز با بکارگیری پلکانهای کمکی از تردد بازدیدکننگان بر روی پلکانهای اصلی ممانعت شده بود که قرار است تا اواخر فروردین ماه این پلکان جمع آوری شود.

در جلو دو آرامگاه مشرف بر تخت جمشید در دل کوه رحمت نیز موانعی به کار گرفته شده بود که این آثار را از فاصله دومتری بر روی بازدیدکنندگان بسته بود.

علاوه بر این گفته می شود مجموعه مدیریتی تخت جمشید با بکارگیری یک کارگروه ویژه مرمت برای ایام نوروز و مونیتورینگ دائم نقاط مختلف محوطه، خود را برای مرمت تخریبها و آسیبهای احتمالی آماده نگه داشته بودند.

با وجود اینکه پیش از آغاز تعطیلات و هجوم سیل بازدید کنندگان مشتاق به این بنای هخامنشی دو اتفاق ناخوشایند (رشد گیاهان و قارچها در زیر پلکانهای چوبی و هجوم گلسنگها بر دیواره های تخت جمشید) که موجب نگرانی علاقمندان میراث فرهنگی کشور را فراهم کرد در این مجموعه رخ داد اما به نظر می رسد در ایام تعطیلات نوروزی امسال تخت جمشید روزهای تقریبا کم آسیبی را پشت سر گذاشته باشد.