کم مهری به حوزه فرهنگ همچنان تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا دستغیب ظهر سه شنبه در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در مراحل تصویب بودجه 89 اگرچه تمهیدات دولت در تخصیص یک هزار و 500 میلیارد تومان جهت توسعه شاخصهای فرهنگی استان ها قابل تقدیر است اما از اعضای کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبات فرهنگی انتظار دیگری می رفت.

وی ادامه داد: فارغ از آنکه شیوه بررسی بودجه معیوب و ترکیب کمیسیون تلفیق قابل تجدید نظر است، هر ساله با پایان یافتن زمان بررسی بودجه پرونده آن مختومه و بر مشکلات و معضلات آن سرپوش گذاشته می شود که باید فکری اساسی در این رابطه کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنان شاهد تداوم کم مهری نسبت به حوزه فرهنگ هستیم، این سئوال را مطرح کرد که آیا باید تنها به تخصیص اعتبارات از قبل اختصاص یافته به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قناعت می شد و یا اینکه ضمن تعریف منابع جدید و بهره مندی از ظرفیت ها و امکانات موجود از پیشنهادات تخصصی کمیسیون مربوطه در حمایت از عرصه دین، فرهنگ و هنر و زیرساختهای گردشگری و صنایع دستی استقبال کرد.

دستغیب با طرح این پرسش که اگر قرار بود هر طرح عمرانی تنها و تنها بهره مند از یک پیوست فرهنگی باشد زمان اختصاص یافته به حوزه فرهنگ در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به چه میزان باید می بود، ادامه داد: باید پرسید که آیا نگاه تقلیل گرایانه به حوزه فرهنگ و قرار دادن آن هم ردیف سایر بخشهای جامعه راهکار مناسبی برای خروج از مظلومیت فرهنگی است که اگر این روند ادامه یابد ضرورت دارد هرکدام از کمیسیونهای تخصصی شاهد انتخاب عضو ناظر فرهنگی باشد تا قدری به این مسئله مهم در خانه ملت متفاوت تر از گذشته نگریسته شود.

وی عنوان کرد: تشکیل کمیته تخصیص اعتبارات فرهنگی در ساعات آخر کار کمیسیون تلفیق و جابجایی نامنظم در برخی از ردیفها بسیار فراتر از انتظار دستگاه های اجرایی، از اقدامات نسنجیده دیگری بود که ضمن نادیده گرفتن نظرات تخصصی کمیسیون مربوطه روند نظارت در هزینه کرد را با مشکل مواجه کرد.