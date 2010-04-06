تیمی مامور رسیدگی به اتفاقات بندر شهید باهنر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با ابراز تاسف از برخورد گارد بندرشهید باهنر با یکی از خبرنگاران یکی از خبرگزاری ها در بندرعباس گفت: این اتفاق قابل قبول نیست و از وقوع این اتفاق متاسف هستم به همین خاطر تیمی را مامور رسیدگی و تهیه گزارش کرده ام.

وی بیان کرد: رسانه یکی از ارکان اساسی و مهم توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می شود و چنین برخوردهایی قابل قبول نیست به همین دلیل سعی خواهیم کرد در اسرع وقت پس از تهیه گزارش این اتفاق تصمیمات بعدی را لحاظ کنیم.

روز گذشته پس از پهلوگیری کشتی توریستی سیلور در بندرشهید باهنر، گارد این بندر برخورد نامعقولی را با یکی از خبرنگاران در هنگام گرفتن عکس از این کشتی کردند که خانه مطبوعات استان پیگیر این اتفاق است.