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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

انجمن علمی تکنولو‍ژی آموزشی در دانشگاه آزاد ساری ایجاد می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی ساری گفت: از سوی کمیسیون مرکزی انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی با تاسیس انجمن علمی تکنولوژی آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری موافقت شد.

دبه گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی  ظهر سه شنبه در جلسه شورای پژوهش این دانشگاه اظهار داشت:: با تاسیس این انجمن تعداد انجمن های علمی ، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به ۱۱ انجمن افزایش خواهد یافت

وی تاکید کرد: با وجود تعداد زیادی از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری این انجمن بتواند فضای مناسبی را برای فعالیتهای پژوهشی و علمی در دانشگاه فراهم کند.
 
وی افزود : درخواست تاسیس انجمن علمی تحقیقات آموزشی نیز به کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی ، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است که امیدواریم با صدور مجوز زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مضاعف شود.
 
موتمنی گفت: تعداد ۱۶ مقاله آی اس آی سال گذشته از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات معتبر علمی منتشر و تعداد ۱۴ مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ارائه شد و تعداد ۱۰ هزار جلد کتب جدید خریداری و در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گرفت.
 
وی بیاان داشت: در سال ۸۹ فعالیت های پژوهشی با رویکرد و محوریت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و تولید ثروت و کسب درآمد در سامانه تولید علم و فناوری صورت خواهد گرفت که در این راستا دستیابی به اعتبار بخشی ملی و بین المللی بسیار مهم است.
 
وی پژوهش های بنیادی، اختراع بین المللی ، تالیف کتاب ، کارگروهی علمی، مجلات نمایه شده در مراکز بین المللی معتبر، تولید آثار علمی و هنری، کارآفرینی و نوآوری را از مهمترین اولویتها و سیاستهای پژوهشی سال ۸۹ خواند.
 
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ساری ابراز امیدواری نمود با بهیود شاخص های تولید علم و توسعه علمی و ایجاد رقابتهای علمی و پژوهشی تلاش جدی برای ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی ساری انجام شود.
کد مطلب 1058776

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