دبه گزارش خبرنگار مهر، همایون موتمنی ظهر سه شنبه در جلسه شورای پژوهش این دانشگاه اظهار داشت:: با تاسیس این انجمن تعداد انجمن های علمی ، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به ۱۱ انجمن افزایش خواهد یافت

وی تاکید کرد: با وجود تعداد زیادی از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری این انجمن بتواند فضای مناسبی را برای فعالیتهای پژوهشی و علمی در دانشگاه فراهم کند.

وی افزود : درخواست تاسیس انجمن علمی تحقیقات آموزشی نیز به کمیسیون مرکزی انجمنهای علمی ، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی ارسال شده است که امیدواریم با صدور مجوز زمینه فعالیتهای علمی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مضاعف شود.

موتمنی گفت: تعداد ۱۶ مقاله آی اس آی سال گذشته از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در مجلات معتبر علمی منتشر و تعداد ۱۴ مقاله علمی در کنفرانس های بین المللی از سوی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ارائه شد و تعداد ۱۰ هزار جلد کتب جدید خریداری و در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه قرار گرفت.

وی بیاان داشت: در سال ۸۹ فعالیت های پژوهشی با رویکرد و محوریت نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری و تولید ثروت و کسب درآمد در سامانه تولید علم و فناوری صورت خواهد گرفت که در این راستا دستیابی به اعتبار بخشی ملی و بین المللی بسیار مهم است.

وی پژوهش های بنیادی، اختراع بین المللی ، تالیف کتاب ، کارگروهی علمی، مجلات نمایه شده در مراکز بین المللی معتبر، تولید آثار علمی و هنری، کارآفرینی و نوآوری را از مهمترین اولویتها و سیاستهای پژوهشی سال ۸۹ خواند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ساری ابراز امیدواری نمود با بهیود شاخص های تولید علم و توسعه علمی و ایجاد رقابتهای علمی و پژوهشی تلاش جدی برای ارتقاء دانشگاه آزاد اسلامی ساری انجام شود.