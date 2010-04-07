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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۵۱

اعلامی در گفتگو با مهر:

مدیری، پرستویی یا حیایی "ماشاءالله‌خان" می شوند

مدیری، پرستویی یا حیایی "ماشاءالله‌خان" می شوند

محمدرضا اعلامی کارگردان "ماشاء الله‌خان در بارگاه هارون الرشید " مهران مدیری، پرویز پرستویی و امین حیایی از گزینه‌های بازی در این فیلم دانست.

محمد رضا اعلامی کارگردان این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مقدمات اولیه ساخت این فیلم آغاز شده است.  فکر می کنم با برنامه ریزی های انجام شده فیلمبرداری حدود 40 روز در تهران و شهرک سینمایی غزالی انجام شود. البته باید دکورهایی نیز برای این فیلم ساخته شود که نیاز به پیش تولید طولانی دارد.

مرتضی شایسته تهیه کننده این فیلم هم درباره ساخت این پروژه عنوان کرد: به زودی پیش تولید این فیلم در تهران آغاز می شود و قطعا امسال تولید آن به سرانجام می رسانیم.

اعلامی سازنده فیلم‌هایی چون "نقطه ضعف"، "ترنج"، "شناسایی"، "عشق و مرگ" و "افعی" است. "آسمون ریسمون" و "دایی جان ناپلئون" از دیگر "ماشاء الله خان در بارگاه هارون الرشید " بر مبنی کتابی  از ایرج پزشکزاد جلوی دوربین می‌رود.
 

کد مطلب 1058780

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