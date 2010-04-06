عملکرد مالی شهرداری تهران در سالهای 83 تا 84 باید شفاف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت:‌ عملکرد مالی سال 82 تا 84 شهرداری تهران هنوز بلاتکلیف است و شفاف‌سازی نشده است.

وی در جلسه امروز سه شنبه شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه (مجوز واریز اسناد فاقد اعتبار سنوات قبل شهرداری تهران و چهار سازمان غیرمستقل در سال‌های 84 و 85) گفت:‌ حسابرسی مالی سال 82 تا 84 علی‌رغم آنکه برای تعیین تکلیف آن زمان‌بندی شده بود، اما هنوز جلسه‌ای برای این منظور تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه این موضوع باید در دستور جلسه شورای شهر برای تکلیف مسئله گنجانده شود، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 82 تا 84 شهرداری تهران همچنان با علامت سئوال همراه است و باید این علامت سئوال از نظر مالی پاک شود و تعیین تکلیف عملکرد شهرداری در مدت این سالها برای مردم و مسئولان شفاف شود.

لایحه (مجوز واریز اسناد فاقد اعتبار سنوات قبل شهرداری تهران و چهار سازمان غیرمستقل طی سال‌های 84 و 85) با توجه به اینکه حسابرسی سال 84 شهرداری تهران در تاریخ 17 شهریور 87 گزارش و حسابرسی سال 85 شهرداری تهران در تاریخ یکم مهرماه 86 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، بررسی موضوع مذکور موضوعیت نداشته و بدینوسیله رد شد.

