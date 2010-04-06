آیین نامه مقابله با آثار گرد و غبار تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس ناصر مقدسی بعدازظهر سه شنبه در جمع مسئولان آبخیزداری بوشهر افزود: افزایش حفاظت از زیست بوم های طبیعی جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و تقویت پوشش گیاهی از جمله اهداف اجرای این آیین نامه است .

وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و جنگل کاری در این آیین نامه پیش بینی شده است، اظهار داشت: در راستا این آیین نامه سعی خواهد شد هرساله توسعه فضای سبز را در سطح 50 هزار هکتار انجام دهیم .

معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هم اکنون استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و بوشهر تحت تاثیر پدیده گرد و غبار بوده و از این پدیده رنج می برند.

مقدسی منشاء پدیده گرد و غبار موجود در کشور را برون مرزی عنوان کرد و گفت: وجود شش میلیون هکتار کانونهای بحرانی فرسایش بادی در کشور این پدیده جوی را تشدید کرده است .

مقدسی با بیان اینکه برای اجرای طرح جامع مقابله با بیابان زدایی، 800 میلیارد تومان هزینه خواهد شد، گفت: این طرح با برنامه ریزی های صورت گرفته در مدت پنج سال اجرا می شود .