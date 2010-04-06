آیین نامه مقابله با آثار گرد و غبار تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مهندس ناصر مقدسی بعدازظهر سه شنبه در جمع مسئولان آبخیزداری بوشهر افزود: افزایش حفاظت از زیست بوم های طبیعی جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و تقویت پوشش گیاهی از جمله اهداف اجرای این آیین نامه است.
وی با بیان اینکه توسعه فضای سبز و جنگل کاری در این آیین نامه پیش بینی شده است، اظهار داشت: در راستا این آیین نامه سعی خواهد شد هرساله توسعه فضای سبز را در سطح 50 هزار هکتار انجام دهیم .
معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هم اکنون استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، خوزستان و بوشهر تحت تاثیر پدیده گرد و غبار بوده و از این پدیده رنج می برند.
مقدسی منشاء پدیده گرد و غبار موجود در کشور را برون مرزی عنوان کرد و گفت: وجود شش میلیون هکتار کانونهای بحرانی فرسایش بادی در کشور این پدیده جوی را تشدید کرده است.
مقدسی با بیان اینکه برای اجرای طرح جامع مقابله با بیابان زدایی، 800 میلیارد تومان هزینه خواهد شد، گفت: این طرح با برنامه ریزی های صورت گرفته در مدت پنج سال اجرا می شود.
معاون مناطق خشک و نیمه خشک سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور سطح مراتع کشور را 85 میلیون هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان 14 میلیون هکتار جنگل طبیعی، یک میلیون هکتار جنگل دست کاشت و دو میلیون هکتار جنگل های مناطق بیابانی است.
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