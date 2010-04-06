رشد 20 درصدی درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین بنی صفار عصرسه شنبه در جمع پرسنل و ممیزان مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی افزود: همت و کار مضاعف نیاز اساسی توسعه بخشهای مختلف در جامعه است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تاکید کرد: آحاد مختلف جامعه و مسوولان و پرسنل بخشهای مختلف باید با نصب العین قرار دادن فرمایش های رهبری با تلاش و همت مضاعف توسعه بخشهای گوناگون را رقم بزنند.

وی تصریح کرد :رهبرمعظم انقلاب مهم ترین نیاز فعلی کشور را ساخت و توسعه بخشهای مختلف احساس کردند

مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی اذعان داشت : بر این اساس با نام گذاری امسال به عنوان همت و کار مضاعف خواستار عزم جدی برای توسعه کشور در ابعاد گوناگون شدند.