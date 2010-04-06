فهرست بازیگران فیلم جدید ران هاوارد تکمیل شد

به گزارش مهر از امپایر آنلاین رایدر به وینس وان و کوین جیمز در پروژه سینمایی "خائن" پیوست ."خائن" یک درام عاشقانه است که هاوارد فیلمبرداری آن را به زودی در شیکاگو آغاز می کند.



برنامه ریزی ها برای اکران عمومی فیلم در اوائل سال 2011 میلادی از هم اکنون آغاز شده است."خائن" بیستمین فیلم سنمایی هاوارد در مقام کارگردان است که فیلم های شاخصی چون "فرشتگان و شیاطین" ،"فراست / نیکسون" ، " رمز داوینچی" ، "ذهن زیبا" و "آپولو 13" را ساخته است.دو جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای ساخت فیلم " ذهن زیبا" به هاوارد تعلق گرفته است.



وینونا رایدر نیز بازی در فیلم هایی چون "در جستجوی ریچارد" ، " زنان کوچک" ، "دوران معصومیت" ، "دراکولا" و "ادوارد دست قیچی" را در کارنامه دارد.