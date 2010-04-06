به زودی دست دانه درشت ها و مدعیان اقتصادی را قطع خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در مراسم تقدیر از فعالان تنظیم بازار ضمن تبریک سال نو با بیان اینکه نمایندگان مجلس دولت را پشتیبانی کنند تا موانع در هدفمندسازی یارانه‌ها برداشته شود ، اظهار داشت: ما در حال حاضر سالی 100 هزار میلیارد تومان انرژی در کشور مصرف می‌کنیم در صورتی که می‌توانیم با 20 درصد صرفه جویی سطح زندگی مردم را حفظ کنیم.

وی افزود: کل بودجه عمرانی ما در سال 88 کمتر از 20 هزار میلیارد تومان بود که با بودجه فعلی در بخش عمرانی خواهیم توانست دو برابر گذشته سد و راه و پروژه‌های عمرانی را به بهره برداری برسانیم.

احمدی نژاد گفت : متخصصین اقتصادی می‌گویند که اگر طرح هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کنیم صرفه جویی از 25 درصد به 35 درصد افزایش می‌یابد.

رئیس جمهور با بیان اینکه کشوری که بتواند ماهواره به فضا بفرستد، هسته‌ای شود و به دانشهای بنیادین دست پیدا کند این کار را هم انجام خواهد داد گفت: البته شرط آن این است که این همبستگی و پیوستگی را حفظ کنیم تا ایرانی بسازیم که چهره‌اش در دنیا بدرخشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اگر کسی ظرف زلالی را در گوشه‌ای آلوده کند خودش هم در معرض آلودگی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: البته از این افراد در متن مردم خیلی کم است اما در مدعیان زیاد است که به وقتش آنها را تادیب و دستهایشان را قطع خواهیم کرد.

احمدی نژاد با بیان اینکه دولت می‌خواهد موانع را بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها برطرف کند تا جهش اقتصادی در کشور حاصل شود گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها به نفع همه ملت است و همه از آن سود خواهند برد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه کنترل بازار در شب عید نشان داد که مردم ما ظرفیت انجام کارهای بزرگ را دارند گفت: باید در حوزه اقتصادی جهش کنیم یعنی با چند تصمیم بزرگ ایران به جرگه کشورهای درجه اول دنیا خواهد پیوست.

وی اضافه کرد: کشور ما نه تنها چیزی از سایر کشورها کم ندارد بلکه اضافه هم دارد. برخی ها تا صحبت نفت می‌شود آخ و اوخ می‌کنند در حالی که این ثروت خدادادی است و برای بالا بردن کیفیت زندگی، رفاه و آرامش ملت ایران است.

احمدی نژاد با طرح این پرسش که چه کسی گفته است که مشکل اقتصادی کشور ما وجود نفت است؟ گفت: نفت نعمت و برکت است اما شرط آن این است که از آن درست استفاده کنیم تا در خدمت مردم قرار گیرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوروز 89 بسیار پرشورتر و پرنشاط‌ تر و با صفاتر نسبت به نوروز سالهای گذشته برای ملت ایران بود گفت: ملت ایران در نوروز 89 سرشار از امید، نشاط و طراوت بودند همه کسانی که رفتار ملت ایران را در نوروز از نزدیک مشاهده کردند بر این نکته اذعان دارند که نوروز روز شادمانی، به هم پیوستگی و امید و نشاط ملت ایران بود.

وی ادامه داد : یکی از رموز نوروز این است که تندی‌ ها، دوری‌ها و بددلی‌ها به یک‌باره از ذهن و دل ملت ایران پاک شد و جای آن با محبت و مهربانی و عشق و امید گرفت که این البته از الطاف الهی است.

احمدی نژاد با اعلام اینکه سال گذشته سرشار از پیروزی‌های بزرگ برای ملت ایران بود گفت: دولت از بهار 89 انتظار دارد که با یک فضای بهتر و صمیمی‌تر سال نو آغاز شود که بیش از 109 میلیون سفر در کشور نشانه این مسئله و امید و شادابی یک ملت است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه در تنظیم بازار شب عید اتفاق بزرگی افتاد به گزارش وزیر بازرگانی اشاره کرد و گفت: در گزارشی که وزیر بازرگانی ارایه کرد مشاهده کردید که حتی قیمت برخی از کالاها کمتر از قیمت این کالاها در پایان سال 83 بود و این یک کار بزرگ بود البته باید خدا را شکر کرد که همدلی ایجاد نمود و راه را برای خدمتگزاری باز کرد.

وی اتفاقی که در تنظیم بازار شب عید افتاد را حاصل همدلی بخشهای گوناگون در کشور دانست و افزود: چند بخش در کشور وجود دارد که یکی از آنها بخش تولیدات است زیرا یک ملت بدون تولید نمی‌تواند به راه خود ادامه دهد. پایه اقتصادی کشور تولید است.

دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: ظرفیت‌های فراوانی برای صادرات تولیدی در کشور وجود دارد و برنامه‌هایی باید تنظیم شود که به تولیدات توجه گردد تا اولاً نیازهای داخلی خود را برطرف کنیم و ثانیاً وارد بازارهای جهانی شویم تا درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی بتواند اقتصاد کشور را اداره کند.

رئیس جمهور موضوع مهم دیگر را شبکه توزیع در کشور دانست و افزود: اگر بزرگترین تولیدات را در کشور داشته باشیم اما یک شبکه توزیع درست نداشته باشیم تولیدات ما ضایع خواهد شد. شبکه توزیع باید در سراسر کشور به طور هماهنگ کار کند به طوری که بتواند نوسانات قیمت را کنترل نماید.

وی تصریح کرد: اتفاق مهم که در شب عید در تنظیم بازار افتاد این بود که بین شبکه تولید و شبکه توزیع کشور یک ارتباط هماهنگ ایجاد شد. ضمن اینکه تولید کننده‌ها و توزیع کننده‌های ما جزو بهترین مردم هستند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به موضوع مهم دیگری که در تنظیم بازار شب عید نقش داشت عنوان کرد: عامل دیگر خود مردم هستند اگر بهترین تولید و توزیع را در کشور داشته باشیم اما مردم یک رفتار منضبط نداشته باشند نمی‌توانیم به اهداف دست پیدا کنیم که خوشبختانه مردم خوب ما با اعتماد بالایی که به تولیدکننده و توزیع کننده داشتند از خود در شب عید رفتار بسیار خوبی را بروز دادند.

وی عامل دیگر در تنظیم و کنترل بازار شب عید را دولت به شمار آورد و گفت: دولت به عنوان خادم همه که حمایت می‌کند و موانع را بر می دارد نقش مهمی در این زمینه ایفا کرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عواملی که قاعده کلی را در تنظیم بازار رعایت نمی‌کنند تعدادشان خیلی اندک است گفت: خوشبختانه قریب به اتفاق تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واسطه گران یا همان مباشران دلسوزند.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه این هماهنگی آغاز راه است نه پایان آن گفت: باید در طول سال نیز این هماهنگی بین اصناف و وزارت بازرگانی ادامه پیدا کند و چقدر خوب است که مردم از ثبات بازار اطمینان داشته باشند و دغدغه نوسانات قیمت را نداشته باشند به طوری که بتواند برای چند سال آینده خود برنامه ریزی کنند. این موضوع آرامش و ثبات را به همراه می‌آورد و زمینه‌های شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه یک ملت نمی‌تواند با دیگران قطع رابطه کند گفت:‌ یکی از ارتباط‌ها با کشورهای دیگر واردات و صادرات است که هر دو برای کشور لازم است. اما باور ما این است که ایران ظرفیتی دارد که می‌تواند بیشترین نیازهای خود را خود تامین کند مگر در بخشهای خاص.

به گفته رئیس جمهور بایستی در تنظیم تعرفه همه جهات از جمله تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و موضوع کلان اقتصادی کشور لحاظ گردد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید همت کنند تا هزینه‌های تولیدی خود را کاهش دهند گفت: دولت هم حتماً از تولیدکنندگان پشتیبانی خواهد کرد تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در بخش توزیع کشور اتفاقات ارزشمندی افتاده است گفت: با اینکه مجامع امور صنفی ما بسیار فعالانه عمل می‌کنند اما همه می‌دایم که مسیر توزیع ما مسیر همواری نیست و بیش از آن حدی که باید در این راه هزینه شود، هزینه می‌شود که باید آن را اصلاح کرد که دولت هم از آن حمایت لازم را به عمل خواهد آورد.

وی با اعلام اینکه بخش دیگری که باید در این زمینه فعال شود خود مردم هستند گفت: البته هم اکنون حجم واردات ما زیاد نیست زیرا در حال حاضر بیش از 80 درصد کالاهای وارداتی ما سرمایه‌ای است از جمله ماشین‌آلات و مواد اولیه است و کمتر از 20 درصد آن کالاهای مصرفی است اما این امر فعلاً برای بازار ما زیاد است.

وی اضافه کرد: متاسفانه هم اکنون برخی از صنوف بازار از جمله کفاشان و لباس دوزان دچار مشکل هستند البته دولت و گمرک هم باید نظارت و کنترل مناسبی را داشته باشد تا این کالاها به کشور قاچاق نشود.

احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه اگر جنس ایرانی را بخریم به نفع ایران خواهد بود گفت: خرید کالای ایرانی برای جوانان کشور اشتغال ایجاد و کشورمان را آباد می‌کند.