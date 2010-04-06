محرومیت هفت بازیکن تیم فوتبال پیام خراسان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صلاحی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل این باشگاه افزود: امروز متاسفانه باخبر شدیم در اقدامی عجیب و غیرمنصفانه کمیته انضباطی حکم به محرومیت 7 بازیکن پیام داده که البته در نوع خود و از لحاظ یک طرفه بودن بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه کمیته انظباطی در جلسه قبلی خود جان نگودی و ایمان نعمت‌پور را با محرومیت مواجه کرد اظهار داشت: کمیته انظباطی امروز یونس مسعودی، بهروز پاک نیت، منصور جمالیان، محمد صنعتی و سلمان زحمتکش را با دو جلسه محرومیت مواجه کرد.

صلاحی تصریح کرد: از سوی کمیته انضباطی، هر کدام از این بازیکنان به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد جریمه شدند.

مدیرعامل باشگاه پیام با اشاره به اینکه این پنج نفر به هیچ وجه در صحنه درگیری نبودند بیان داشت:من نمی‌دانم آقای شریفی بر اساس و چه مدارکی حکم به محرومیت و جریمه این بازیکنان داده است.

وی این حکم را ناعادلانه و یک طرفه دانست و افزود: به طور قطع ما نسبت به این رای اعتراض داریم و باید شورای استیناف نظر نهایی خود را بدهد.

صلاحی تاکید کرد: صدور چنین حکمی آن هم در شرایطی که پیام با مربی جدید خود در حال اوج گیری و رقابت برای صعود است جای سوال دارد، مخصوصا اینکه درست یک روز قبل از بازی با داماش لرستان اعلام شده است.

وی همچنین خواستار رسیگی به اعتراض و شکایت تیم پیام تا قبل از بازی مقابل شموشک شد و افزود: مجتبی شریفی، رییس کمیته انضباطی در خواستمان اینست که در این مقطع حساس فصل، نسبت به صدور احکام خود دقت و صحت بیشتری داشته باشد تا حق مسلم تیم‌های مظلومی مثل پیام بیش از این پایمال نشود.