  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۱۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: تعلیم و تعلم در اسلام از ارزش والایی برخوردار است، اما در کنار همین ارج و قرب آموزش به دیگران، معلم ادب و اخلاق خود بودن در اولویت قرار داشته از احترام خاص و ویژه‌ای برخوردار است.

آیه روز:

مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُؤْتِیَهُ اللّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ یَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُواْ عِبَادًا لِّی مِن دُونِ اللّهِ وَلَکِن کُونُواْ رَبَّانِیِّینَ بِمَا کُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَبِمَا کُنتُمْ تَدْرُسُونَ .

هیچ بشرى را نسزد که خدا به او کتاب و حکم و پیامبرى بدهد سپس او به مردم بگوید به جاى خدا بندگان من باشید بلکه [باید بگوید] به سبب آنکه کتاب [آسمانى] تعلیم مى‏دادید و از آن رو که درس مى‏خواندید علماى دین باشید .

سوره آل عمران، آیه 79

حدیث امروز:

امام علی(ع):

و معلم نفسه و مودیها احق بالاجلال من معلم الناس و مودبهم .

کسیکه معلم و ادب کننده خویشتن است به احترام سزاوارتر است از کسیکه معلم و مربی مردم است .

نهج البلاغه

کد مطلب 1058801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها