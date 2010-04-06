به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغان جوان قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت : این جشنواره یکی از بخش‌های جشنواره ملی جوان برتر ایرانی است و در سه محور اصلی علمی – پژوهشی، تبلیغی و مهارت برگزار می‌شود.



حجت الاسلام عباس ابراهیمی افزود: داوطلبان باید طلبه رسمی یکی از حوزه‌های علمیه سراسر کشور باشند و سن آنان بین 14 تا 29 سال تمام باشد.



وی تأکید کرد: شرکت کنندگانی که به مرحله دوم داوری راه پیدا کنند و دارای طرح‌های ویژه‌ای در حوزه فرهنگی - اجتماعی باشند، از طریق مدیریت‌های استانی سازمان ملی جوانان مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار خواهند گرفت.



وی ادامه داد: طلاب و مبلغین واجد شرایط، برای ثبت‌نام می‌توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره ملی طلاب و مبلغان جوان به نشانی talabe.javananeirani.ir مراجعه و فرم ویژه ثبت نام را تکمیل و ارسال کنند. علاوه بر این مدیریت‌های استانی سازمان ملی جوانان در مراکز استان‌ها آماده ارائه فرم ثبت نام هستند.



شایان ذکر است مهلت ثبت‌نام برای شرکت در جشنواره طلاب و مبلغان جوان از روز شنبه 22 اسفند 1388 آغاز شده و تا 31 اردیبهشت جاری ادامه خواهد یافت.



دبیر جشنواره ملی طلاب و مبلغان جوان یادآور شد: به تمامی شرکت کنندگان گواهی شرکت در جشنواره اعطاء خواهد شد و برگزیدگان این جشنواره ضمن معرفی به جشنواره ملی جوان برتر ایرانی (انتخاب جوان برتر کشور) در سالروز میلاد امام جواد‌(ع) تجلیل خواهند شد.



علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14 با شماره تلفن‌های 7749460 و 7701644-0251 تماس بگیرند.