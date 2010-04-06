اسامی میهمانان خارجی "همایش شاعران ایران و جهان" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی این شاعران عبارت است از آرین لکا از کشور آلبانی، چنگیز علی اوغلو از آذربایجان، قاکاس سیرونیان از ارمنستان، نصرالله پرتو نادری از افغانستان، جورجی کنستانیتنوف از بلغارستان، اسد چودری از بنگلادش، خاور نقدی (سید اختر عباس) از پاکستان، ریکاردو سیلواسانتیبستین اوبلیوس از پرو.

رستم وهاب (وهاب نیا) از تاجیکستان، خالد النجار از تونس، مایی از چین، پروفسور میخاییل سینل نیکوف از روسیه، منیر سعود صالح الصلاحات از رومانی، بوداهاساگالاپتی از سریلانکا، منعم الفقیر از دانمارک، محمدالامین از هلند، خالد علی‌المعمری خامس از عمان نیز در این همایش حضور دارند.

همچنین مهی محمود ابراهیم عتوم، سلمی صبحی سعید الخضراء، می برهان کمال الجیوسی عزالدین المناصره از اردن، محمدکاظم کاظمی و ابوطالب مظفری از ایران، پروفسور عبدالهادی و جمال د. رحمان از اندونزی، لئوناردو کارت و خورخه آربلچه از اروگوئه، علی اورال مصطفی اصلان و پروفسور دکتر توران کوچ از ترکیه، عمر قدور علی، الفتاح علی مصطفی حمدتو از سودان، نوری الجراح، ارکیلة سهام، ایه الجراح از سوریه در این همایش حضور خواهند داشت.

از دیگر شاعران شرکت کننده در نخستین همایش شاعران ایران و جهان می‌توان به دکتر جیمی نوهنسون آباد از فیلیپین،‌کمیسبایف اوتگین از قزاقستان، محبت ملدالیوا ارزبک اونا از قرقیزستان، خالد محمد احمد علی المحمود از قطر، نیکلای جامبولویج ساجیئف از کالمیکیا، طیب جبارامین، عبداله طاهر برزنجی، مریوان حلبچه‌ای از کردستان عراق، مبریا کیتهاکا ازکینا، جودت فخرالدین و جرجی شکور از بیروت، مختار قاسم‌زاده نخجوان، دکتر گانگاپرساد ویمال و گوبند پرساد از هندوستان و یانیس یا فانتیس از یونان اشاره کرد.

نخستین همایش شاعران ایران و جهان 28 فروردین تا 1 اردیبهشت ماه سال جاری در سه شهر تهران، اصفهان و شیراز برگزار می‌شود.

