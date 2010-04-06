کشور از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش فضایی امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی به مناسبت روز جهانی بهداشت در تهران گفت: در شرایط کنونی با توجه به پرورش بیش از یک میلیارد قطعه طیور و وجود بیش از 18 هزار واحد مرغداری در کشور به لحاظ تامین فرآورده های گوشت و طیور خودکفا هستیم، ضمن اینکه امر نظارت و کنترل بهداشتی از این اماکن بر عهده سازمان دامپزشکی است.

وی با اشاره به بیماریهای نوپدید در جوامع انسانی بیان کرد: بروز آنفلوآنزای طیور یکی از بیماریهای نوپدید است که بخش عمده ژنتیکی آنفلوآنزای خوکی ازآن ناشی می شود که در زمینه بهداشت طیور اقدامات مراقبتی فعال و غیرفعال انجام می شود.

مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی کشورعنوان کرد: به منظور پیشگیری از بیماریهای طیوردرسطح کشور بیش از 5 میلیارد دز واکسن مصرف شده و در خصوص مقابله با آنفلوآنزای فوق حاد علاوه بر واکسن اقدامات سختگیرانه اعمال شده است و در حال حاضر کشور از این بیماری پاک است.

وی اظهارداشت: بیش از 300 تالاب و زیستگاه پرندگان وحشی تحت پوشش سیستم مراقبت فعال و غیرفعال سازمان قراردارد و در سال گذشته بیش از 285 هزارروستا و تالاب مورد بازدید قرارگرفته و 166 هزار نمونه برداری و 226 هزار تست اولیه و آزمایش سرولوژیک انجام شده است.

فضایی با اشاره به انجام مراقبت ویژه فعال در مناطق بالای ریسک، خاطرنشان کرد: تاکنون 266 روستا و 61 واحد صنعتی طیور مورد نمونه برداری قرار گرفته است و کلیه آزمایشات اولیه حاکی از پاک بودن کشور از بیماری فوق حاد پرندگان است.

وی با بیان اینکه کشور در مسیر مهاجرت پرندگان قراردارد، افزود: سیستم بهداشتی درکشورهای همسایه ناکارآمد است؛ لذا روستائیان و پرورش دهندگان باید هوشیارباشند.

مدیرکل دفتر مبارزه با بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی با اشاره به ضدعفونی شدن خودروهای ورودی در مرزهای کشورافزود: درسال گذشته 220 هزاردستگاه خودروی ورودی به کشور ضدعفونی شده است.