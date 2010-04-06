مورد مثبتی از آنفلوانزای A در تعطیلات نوروزی در فارس مشاهده نشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن مقدمی ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: در پی پیش بینی های صورت گرفته نسبت به احتمال شیوع بیماری مذکور در ایام نوروز به دلیل انجام مسافرتهای مردم ، دانشگاه علوم پزشکی تمامی تدابیر لازم را برای مقابله و پیشگیری از این بیماری صورت داد.

وی تاکید کرد: فعالیتهای درمانی در بحث بیماری آنفلوانزای نوع A در استان فارس بسیار مناسب بوده به طوریکه دیگر نقاط کشور نیز از این حرکت پیروی می کردند.

در ادامه نشست رئیس دانشگاه علوم پزشی شیراز نیز با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای هفته سلامت نیز بیان کرد: برای برگزاری هفته سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیش از 60 برنامه مختلف را با همکاری تمامی معاونتها اجرایی خواهد کرد.

محمد هادی ایمانیه در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد همکاری شهرداری و شورای شهر شیراز در مورد سلامت شهری نیز بیان کرد: در سال جاری در بحث سلامت شهری احتیاج به کمکهای فراوان شهرداری و شورای شهر داریم تا بتوانیم مشکلات و چالشهای سلامت شهری را از بین ببریم.

وی ضمن اشاره به مهمترین مسائل پیرامون سلامت شهری نیز بیان کرد: عدم تحرک، آلودگیها و حاشیه نشینی مهمترین عوامل به خطر افتادن سلامت شهری به شمار می رود.