مسیر حرکت رئیس جمهور از فرودگاه به سمت ورزشگاه تختی ارومیه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فخرعلی نیکبخت بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: محمود احمدی نژاد به همراه هیئت همراه چهارشنبه صبح ساعت 9 و 30 دقیقه توسط نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، استاندار آذربایجان غربی و همچنین مقامات استانی در فرودگاه ارومیه مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور بعد از طی مسیر فرودگاه به سمت شهر ارومیه از مسیر بلوار بسیج، خیابان شهید مطهری، خیابان امام و خیابان آیت الله کاشانی به سمت ورزشگاه بزرگ تختی ارومیه حرکت می کند، افزود: وعده دیدار مردمی احمدی نژاد با قشرهای مختلف مردم ارومیه ساعت 11 ورزشگاه تختی خواهد بود.

مسئول کمیته استقبال از هیئت دولت از قشرهای مختلف مردم خواست تا در استقبال از رییس جمهور نظم وآرامش را حفظ کنند.

نیکبخت با اشاره به اینکه در ورزشگاه تختی برای خانم ها و آقایان به طور جداگانه جایگاه های وی‍ژه ای اختصاص یافته است، بیان داشت: قشرهای مختلف مردم، تشکل ها و انجمن های مختلف برای استقبال از رئیس جمهور و هیات دولت اعلام آمادگی کرده اند.

وی با بیان اینکه قشر های مختلف مردم به صورت خود جوش با چاپ عکس های محمود احمدی ن‍ژاد و توزیع آن بار دیگر از رئیس جمهور و هیئت دولت استقبال پرشوری انجام خواهند داد، خاطر نشان کرد: تمامی کمیته های ستاد استقبال آماده اند تا یک سفر موفق دیگر هیئت دولت به استان انجام شود.

