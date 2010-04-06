75 درصد بیمارهای نوپدید منشاء حیوانی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، غلامرضا زید آبادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: سلامت انسان از سلامت حیوانات جدایی ناپذیر است و این به عنوان یک حقیقت در جهان پذیرفته شده است که غلبه بر بیماریهای مختلف جزء با همکاری پزشکان و دامپزشکان ممکن نمی شود.

وی اضافه کرد: خطر انتشار عوامل بیماری زای نو پدید و بازپدید مثل آنفلوانزای خوکی و مرغی، مجنون گاوی و تب های خونریزی دهنده مانند "تب کونگو" که به عنوان مهترین عوامل بیماریهای خطرناک سالهای اخیر شناخته شده اند تنها با افزایش نظارت بر بهداشت و سلامت حیوانات قابل کنترل می باشند.

وی گفت: در حال حاضر 60 درصد از عوامل بیماریزا شناخته شده بین انسان و حیوان مشترک می باشند و اخیرا نیز مشخص شده است که 75 درصد عوامل بیماریهای نوپدید منشاء حیوانی دارد.

مدیرکل دامپزشکی کرمان اضافه کرد: حدود 80 درصد از عوامل بیماری زا که در "بیوتروریسم" مطرح می باشند ناشی از حیوانات و مشترک می باشند.

وی با اشاره به خطر رو به رشد گسترش این بیماریها گفت: افزایش جمعیت انسانی و دامی، رشد شهر نشینی، تغییرات سریع سیستمهای کشاورزی و دامپروری، تماس نزدیک بین انسان و حیوان، تخریب جنگلها و منبع طبیعی، تغییرات اکوسیستمها و توسعه تجارت دام و محصولات دامی از عوامل اصلی بروز بیماری های مشترک انسان و حیوان در سالهای اخیر است.

زید آبادی خاطر نشان کرد: تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین شرایط مناسب برای رشد و تکثیر ناقلین عوامل بیماری زا را در اقلیمهای بیشتری فراهم ساخته و رفت و آمدهای بیشتر بین ملتها انتشار این عوامل را تسهیل کرده است و عواقب ناشی از بیماریها و عفونتهای نو پدید می تواند فاجعه بار باشد.

وی گفت: بروز آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خسارات اقتصادی شدیدی برجای گذاشت و حدود 20 میلیارد دلار خسارت بر کشورهای مختلف وارد کرد.

وی مهمترین راه جلوگیری از بروز این خسارتها را جلوگیری از بروز و گسترش این بیمارها دانست.