عملیات اجرایی ساخت شهرک چاپ و نشر قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، جعفر فرشچی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال همت مضاعف، کار مضاعف نام گذاری کرده‌اند شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم تمام ظرفیت و توانمندی خود را بکار گرفته تا بتواند در این راه گام‌های مؤثری را بردارد.



وی با بیان اینکه تمام فعالیت‌های امسال شرکت شهرک‌های صنعتی قم با برنامه‌ریزی دقیق و همتی مضاعف صورت خواهد گرفت گفت: به لطف الهی عملیات اجرایی احداث شهرک چاپ و نشر استان قم آغاز شد.



مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم تصریح کرد: در مرحله اول 99 هکتار از این شهرک برای استقرار دویست چاپخانه و صنایع وابسته به چاپ و نشر، مجموعه‌های فرهنگی و نمایشگاه بین‌المللی کتاب آماده سازی و اختصاص می‌یابد.



وی ادامه داد: احداث کامل این شرکت در مدت 6 سال و با اعتباری بالغ بر 120 میلیارد تومان انجام خواهد شد.



مهندس فرشچی خاطر نشان ساخت: امسال 8 میلیارد تومان از بودجه ملی و استانی برای آماده سازی فاز اول این شهرک هزینه خواهد شد.



وی با بیان اینکه این شهرک در ابتدای اتوبان قم – تهران و با مساحتی بالغ بر 200 هکتار احداث خواهد شد توضیح داد: در ابتدای ورودی شهرک نمایشگاهی با عنوان باب الائمه ایجاد می شود.