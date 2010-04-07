بی توجهی مسئولان به ترمیم جاده قزلحصار همچنان ادامه دارد

رسول عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: متاسفانه به رغم تشکیل جلسات مکرر در فرمانداری، شورای اسلامی شهر و بخشداری هیچ اقدامی از سوی اداره راه و ترابری به منظور رفع این معضل صورت نگرفته است.

رئیس شورای اسلامی کمالشهر با اشاره به عدم قبول مسئولیت ترمیم جاده قزلحصار از سوی اداره راه و ترابری افزود: پس از پیگیری های متعدد برای حل این بحران، مدیر کل اداره راه و ترابری طی نامه ای آسفالت، تعریض و ایجاد سیستم روستایی این جاده را خارج از پروژه های این اداره بیان کرد.

وی جاده قزلحصار را یکی از راه های مواصلاتی مهم بین کرج - اشتهارد عنوان و خاطرنشان کرد: کوتاهی در ترمیم این جاده مشکلات فراوان ترافیکی را برای این منطقه رقم می زند.

بالاترین آمار تصادف و کشته ها مربوط به جاده قزلحصار است

رئیس شورای اسلامی کمالشهر بیان کرد: جاده قزلحصار بالاترین آمار تصادف و کشته ها را به خود اختصاص داده است.

عظیمی افزود: این مهم از جمله دلایل ضروری برای ترمیم این جاده در زمان کوتاه است.

این مسئول فقدان و عدم ساماندهی رمپهای ورود و خروج کمالشهر به اتوبان بهشت سکینه را یاد آور شد و گفت: متاسفانه به رغم در نظر گرفتن 200 میلیون تومان اعتبار استانی برای این امر، پیگیری های حضوری و طرح در جلسات متعدد، مکاتبات مکرر از جمله اخذ دستور از ریاست جمهوری و دیدار حضور یبا وزرای راه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

تبدیل حاشیه جاده قزلحصار به محل فروش طیور و مصالح ساختمانی

عظیمی با انتقاد از بی توجهی مسئولین نسبت به رفع معضلات مومجود در جاده قزلحصار تاکید کرد: این امر موجب تجمع فروشندگان طیور و شکل گیری بازار کاذب فروش مصالح ساختمانی و وسائل نقلیه اسقاطی در حاشیه این جاده شده است.

وی گفت: این تجمعات علاوه بر ایجاد چهره نامطلوب در حاشیه جاده و شهرهای همجوار، سلامت شهروندان را به خطر می اندازد.

عظیمی با تاکید بر تسریع رسیدگی به ترمیم جاده قزلحصار خاطرنشان کرد: این مهم نقش بسزایی در حل معضل ترافیک و آسایش روانی شهروندان این منطقه ایفا می کند.