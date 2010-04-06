مدیریت محیط زیست باید متناسب با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد جواد محمدی زاده ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان اظهار داشت: مدیریت محیط زیست کشور باید متناسب با تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در کشور تغییر کند و نمی توان از شیوه های مدیریتی 10 سال قبل در عصر حاضر نیز استفاده نمود.

وی ادامه داد: دخالت ها و تخریبهای بیشمار طبعیت و محیط زیست از سوی بشر باعث شده است که تغییرات اقلیمی و آب و هوایی گسترده ای در جهان و بالطبع آن در کشور ما نیز روی دهد و به همین دلیل باید متناسب با شرایط روز و همچنین وضعیت موجود پدیده های زیست محیطی را مدیریت و برای ساماندهی آنها برنامه ریزی نمود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست بیان داشت: از حدود 12 هزار سال قبل که بشر زندگی مبتنی بر کار کشاورزی را آغاز کرد، بحث تهدید محیط زیست و تخریب آن به صورت جدی مطرح و متاسفانه در طول سالهای اخیر این روند با شتاب بیشتری در حال انجام است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای موجود سی سال قبل بیش از 33 میلیون هکتار جنگل در کشور وجود داشت که متاسفانه در حال حاضر این میزان به رقمی حدود 11 میلیون هکتار کاهش یدا کرده است و این روند نشان می دهد که تخریب محیط زیست به ویژه جنگلها در کشور ما نیز ادامه دارد.

محمدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از مسائلی که همواره مطرح بوده و در بعضی از شرایط باعث بروز اختلافاتی شده است، وضعت صنعت در مقابل محیط زیست است، که باید توجه داشت نمی توان به بهانه حفاظت از محیط زیست از پیشرفت و توسعه صنعتی غافل بود و در کنار آن نباید اجازه داد که به دلیل توسعه و پیشرفت صنعتی نیز محیط زیست را از بین برد، بنابراین همواره با با ارتباط و تعامل این دو مهم را به صورت یکسان مورد توجه قرار داد.

وی گفت: رعایت استانداردهای لازم و همچنین انجام طرحهای مطالعاتی در اجرای طرحهای صنعتی و تولیدی امری است ضروری و می توان با این مهم نه تنها تهدیدهای زیست محیطی را از میان برد بلکه زمینه را برای توسعه و پیشرفت کارخانجات تولیدی و صنعتی را نیز افزایش داد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست یادآور شد: دولت نهم و در ادامه کار دولت دهم نگاه ویژه ای به مقوله محیط زیست داشته و دارند که امیدواریم با توجه به این مهم شاهد ارتقاء شاخص های زیست محیطی در کشور باشیم.

سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به استان کردستان از صبح امروز آغاز و قرار است که ساختمانهای محیط زیست شهرستانهای بانه و مریوان با حضور محمدی زاده و جمعی از مسئولان استان به بهره برداری برسد.