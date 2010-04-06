پل غیرهمسطح ولیعصر (عج) شهر زنجان اردیبهشت ماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد عینی فرد ظهر سه شنبه در نخستین جلسه شورای شهر زنجان در سال جدید با بیان اینکه نهضت آسفالت ریزی در شهر باید با جدیت ادامه یابد افزود: کلیه محورهای داخلی شهر زنجان که نیاز به آسفالت ریزی دارند، در اولویت کاری شهرداری در چندماه آینده برای آسفالت ریزی قرار دارند.

وی با تاکید بر ایجاد مرکز فوریتهای خدمات شهری در زنجان ادامه داد: متاسفانه تاکنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است و باید طی چند روز آینده این معضل برطرف شود تا مردم و اعضای شورا شاهد فعالیتهای عمرانی در شهر باشند.

همچنین شهردار زنجان با اشاره به انسجام به وجود آمده در مقوله عمران شهری، گفت: در شهر زنجان فضا برای کار مضاعف بسیار زیاد است و این حق مردم است که شاهد توسعه همه جانبه شهرشان باشند.

سید ناصر موسوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ایام تعطیلات نوروز برای استقبال هرچه بهتر از مهمانان نوروزی افزود: در این روزها توانستیم چهره مناسبی از شهر ارائه دهیم اما این تمام توان شهر نیست و شرایط برای اقدامات بیشتر وجود دارد.

وی ایجاد بانک شهر را فرصت مناسبی برای توسعه زنجان عنوان کرد و افزود: با صحبتهای صورت گرفته با مسئولان مربوطه، شعبه ای از این بانک در تمامی شهرستان ها دایر خواهد شد.

موسوی در رابطه با راه اندازی اتوماسیون اداری ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها، 30 خرداد ماه کلید شروع به کار بخش اداری زده می شود و شهریور ماه نیز تمامی سازمان ها تحت پوشش اتوماسیون اداری قرار می گیرند.

شهردار زنجان همچنین در خصوص مشکلات آسفالت در زنجان گفت: باید از پیمانکاران باسابقه در این رابطه استفاده شود و البته در این رابطه، صحبتهایی برای عقد قرارداد با یکی از پیمانکاران باسابقه صورت گرفته است.