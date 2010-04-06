طرح ارتقاء بهره وری کشاورزی در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا حاج اصغری درآستانه بر گزاری همایش ملی شیر و صنایع وابسته ؛با اشاره به اینکه به دنبال مورد حمایت قرار دادن کل کشاورزی هستیم.

نماینده مردم میانه در مجلس افزود: اگر فقط به دنبال حمایت تولید کننده شیر و صنایع لبنی باشیم، نمی توانیم به اهداف مد نظرخود که پشتیبانی دامداران،بهره برداران بخش کشاورزی و مردم است، برسیم.

وی اظهارداشت: یکی از محورهای اصلی طرح جامع ارتقاء بهره وری کشاورزی برای اولین بار در پروسه قانونگذاری کشور مطرح شده، موضوع خانه شیر و مباحث مربوط به کیفیت و بازرگانی است.

وی پیرامون کیفیت شیر و محصولات لبنی کشور تصریح کرد: دامداران بهترین محصول را تولید می کنند اما به دلیل کامل نبودن سامانه تولید و سیستم بازرگانی کشور، برای حفظ استانداردهای لازم فاصله زیادی داریم.

حاج اصغری با تاکید براینکه پائین بودن سرانه مصرف شیر در ایران به دلیل لحاظ نشدن زیرساخت ها در مصرف است.

وی افزود: در ایران نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ مصرف شیر و مواد لبنی هستیم که برنامه های سوم و چهارم توسعه فرصت مناسبی برای افزایش آن بود که متاسفانه به این هدف نرسیدیم که امیدواریم در برنامه پنجم شاهد این امر باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تولید شیر مشمول هدفمند سازی یارانه ها قرار گرفته است که طبق برنامه ریزی ها،مردم می توانند با افزایش سرانه درامدی و قدرت خرید شان، شیر را تهیه و مصرف کنند.

وی صادرات لبنیات ایران را صنعت نوپایی ارزیابی کردو افزود: با پیاده شدن طرح ارتقاء بهره وری و صادرات محصولات با بسته بندی های مناسب و کارشناسی شده، می توان بازار هدف را که بیشتر ، کشورهای منطقه و همسایه هستند را پوشش داد.