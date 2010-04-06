  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۲۰

طرح ارتقاء بهره وری کشاورزی در مجلس بررسی می شود

طرح ارتقاء بهره وری کشاورزی در مجلس بررسی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مجموع تولیدات کشاورزی را در قالب طرحی کارآمد و با توجیه اقتصادی دنبال می کنیم، گفت: یکی از دستورات کار مجلس در هفته سوم فروردین ماه، طرح ارتقاء بهره وری کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا حاج اصغری درآستانه بر گزاری همایش ملی شیر و صنایع وابسته ؛با اشاره به اینکه به دنبال مورد حمایت قرار دادن کل کشاورزی هستیم.

نماینده مردم میانه در مجلس افزود: اگر فقط به دنبال حمایت تولید کننده شیر و صنایع لبنی باشیم، نمی توانیم به اهداف مد نظرخود که پشتیبانی دامداران،بهره برداران بخش کشاورزی و مردم است، برسیم.
 
وی اظهارداشت: یکی از محورهای اصلی طرح جامع ارتقاء بهره وری کشاورزی برای اولین بار در پروسه قانونگذاری کشور مطرح شده، موضوع خانه شیر و مباحث مربوط به کیفیت و بازرگانی است.
 
وی پیرامون کیفیت شیر و محصولات لبنی کشور تصریح کرد: دامداران بهترین محصول را تولید می کنند اما به دلیل کامل نبودن سامانه تولید و سیستم بازرگانی کشور، برای حفظ استانداردهای لازم فاصله زیادی داریم.
 
حاج اصغری با تاکید براینکه پائین بودن سرانه مصرف شیر در ایران به دلیل لحاظ نشدن زیرساخت ها در مصرف است.
 
وی افزود: در ایران نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ مصرف شیر و مواد لبنی هستیم که برنامه های سوم و چهارم توسعه فرصت مناسبی برای افزایش آن بود که متاسفانه به این هدف نرسیدیم که امیدواریم در برنامه پنجم شاهد این امر باشیم.
 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تولید شیر مشمول هدفمند سازی یارانه ها قرار گرفته است که طبق برنامه ریزی ها،مردم می توانند با افزایش سرانه درامدی و قدرت خرید شان، شیر را تهیه و مصرف کنند.
 
وی صادرات لبنیات ایران را صنعت نوپایی ارزیابی کردو افزود: با پیاده شدن طرح ارتقاء بهره وری و صادرات محصولات با بسته بندی های مناسب و کارشناسی شده، می توان بازار هدف را که بیشتر ، کشورهای منطقه و همسایه هستند را پوشش داد. 
کد مطلب 1058833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها