ارائه خدمات پزشکی رایگان در پایگاهها و خانه های سلامت شمال تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمیدرضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با بیان این مطلب که 18 تا 24 فروردین ماه به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده است، افزود: با همکاری سازمانهای مرتبط با موضوع سلامت ، نیروهای سلامت یار و همچنین اداراتی از جمله سازمان ورزش، بازیافت، آتش نشانی و...، 11 پایگاه در خانه های سلامت و 21 غرفه در محلات 26 گانه منطقه به ارائه خدمات پزشکی و برنامه های متنوع با موضوع سلامت به شهروندان می پردازد.

وی گفت: انجام مشاوره های پزشکی و چکاب رایگان قند و فشار خون، شنوایی و بینایی سنجی مامایی، تغذیه ، روانشناسی، ورزشی ،تندرستی و... از برنامه های هفته سلامت منطقه است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک خاطر نشان کرد: غرفه های سلامت با مشارکت تشکل های غیر دولتی در محلات بر پا می شود که 15 غرفه در موزه طبیعت و حیات وحش دارآباد، 3 غرفه در ناحیه شش و 3 غرفه دیگر در بازار شهرک محلاتی و میدان الف در محله محمودیه فعال خواهد شد.

به گفته وی انجام کوه پیمایی و پیاده روی به همراه پاکسازی کوهستان ، کاشت نهال توسط دانش آموزان، برگزاری جشن بادبادک ها، اهدای خون با برپایی چند پایگاه ، آموزش مهارت های زندگی از طریق بازی های سنتی و قصه برای کودکان، جشنواره کودک و بازی و جشنواره غذای سالم، مسابقات ورزشی و... از دیگر برنامه های تبیین شده در منطقه است.

بتو، برگزاری نشستها و همایشهای علمی، توزیع بروشورهای آموزشی ، در غرفه ها، بوستانها، مدارس و... با موضوعات جامعه ایمن، مضرات مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد، آموزش بازیافت، تغذیه سالم و نیاز بدن به آهن و... را از دیگر برنامه های اجرایی معاونت اجتماعی در این ایام دانست.



