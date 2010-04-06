احیاء فرهنگ نماز نیازمند هم اندیشی دستگاه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر سه شنبه درجلسه ستاد اقامه نماز استان در ساری، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف، گفت: تحقق واقعی رهنمود امسال رهبری در سال جدید در سایه احکام دینی به ویژه نماز صورت خواهد گرفت.

وی سال همت مضاعف و کار مضاعف را فرصت مناسبی برای جهش عظیمی در عرصه دینی و فرهنگی کشور دانست و افزود: مباحث دینی و فرهنگی باید در سال جدید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران فرهنگ را زیر بنای بسیاری از مباحث مهم کشور عنوان کرد و بیان داشت: اگر به مسائل دینی و فرهنگی در جامعه توجه بیشتری شود بسیاری از مشکلات و ناهنجاری های کنونی در جامعه مرتفع خواهد شد.

ابراهیمی با تأکید بر ترویج مسأله نماز در سطوح مختلف جامعه به ویژه در میان نسل جوان گفت: باید راه‌کاری‌های مناسب از سوی متولیان دینی و فرهنگی ترویج مناسب نماز به عنوان ستون دین مبین اسلام در میان این قشر جامعه ترویج شود.

وی با بیان این‌که احیاء نماز یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگی در جامعه است، خاطر‌نشان کرد: باید در این خصوص سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد؛ چون امروز دشمنان اسلام با سرمایه گذاری‌های میلیاردی به جنگ جوانان می‌آیند.

ابراهیمی همچنین به رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم دولت اشاره کرد و بیان داشت: این رویکرد دولت دهم نشان دهنده دغدغه مسؤولان ارشد کشور به مباحث فرهنگی و دینی است.