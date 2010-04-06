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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

برگزیدگان مقدماتی شعر "طهران" ویژه اسفند معرفی شدند

برگزیدگان مقدماتی شعر "طهران" ویژه اسفند معرفی شدند

برگزیده جایزه ادبی "طهران" ویژه اسفند ماه گذشته در بخش شعر، از میان سه شاعر جوان که به مرحله نهایی رسیده اند معرفی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: هیئت داوران جایزه ادبی طهران در بخش شعر پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه، اشعار سه شاعر را برای حضور در مرحله پایانی شعر اسفندماه برگزیدند.

عباس محمدی ادامه داد: شاعر اسفندماه طهران از میان رضا شیبانی(تبریز)، غزل آزاد مقدم(شاهرود) و علی سلیمانی(همدان) انتخاب خواهد شد.

شاعران و نویسندگان جوان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی طهران آثار خود را به آدرس تهران،‌ خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌ خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.ir  ارسال کنند.

کد مطلب 1058836

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