برگزیدگان مقدماتی شعر "طهران" ویژه اسفند معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: هیئت داوران جایزه ادبی طهران در بخش شعر پس از بررسی آثار ارسالی به دبیرخانه این جایزه، اشعار سه شاعر را برای حضور در مرحله پایانی شعر اسفندماه برگزیدند.

عباس محمدی ادامه داد: شاعر اسفندماه طهران از میان رضا شیبانی(تبریز)، غزل آزاد مقدم(شاهرود) و علی سلیمانی(همدان) انتخاب خواهد شد.