اعزام دانشجویان به حج عمره از تیر/ اعلام سهمیه دانشجویان در هفته آینده

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: اعزام دانشجویان به حج عمره با ارسال سهمیه از سوی سازمان حج و زیارت از تیرماه آغاز می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته 27 هزار نفر سهمیه اعزام به حج عمره دانشگاهیان بود و امسال نیز تلاش می کنیم با توجه به افزایش ظرفیت دانشجو، این تعداد کاهش نیابد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم گفت: هفته آینده قرار شده طی جلسه ای میزان ظرفیت های دانشگاهیان اعلام شود.

وی با اشاره به اعزام دانشجویان دختر به حج عمره اظهار داشت: پیشنهاد داده ایم برای رفع مشکل اعزام دانشجویان دختر، یک همراه محرم نیز با آنها به حج عمره اعزام شود البته سازمان حج و زیارت باید این پیشنهاد را به تصویب برساند و ظرفیتهای لازم را برای دانشجویان دختر و همراهان آنها ایجاد کند.