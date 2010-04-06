همکاری ایران و پاکستان در زمینه انرژی نباید سیاسی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونایتدپرس، این منابع با اشاره به مخالفت آمریکا با همکاری دو کشور می گوید: نباید همکاری های دو کشور در حوزه انرژی با واشنگتن گره بخورد.

این اظهارات در حالی است که "رابرت بلیک" معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوب آسیا از پاکستان خواست تا با ایران همکاری های گازی را قطع کند.

روزنامه نیوز به نقل از این منابع که نامی از آنها برده نشده، می نویسد: بعید است که روسیه و چین که دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل هستند با اعمال تحریم های اضافی علیه ایران موافقت کنند این مسئله سبب می شود تا موضع آنها در برابر این لوله گاز منعطف شود.

منابع پاکستانی همچنین می گویند: مقام های آمریکایی به خاطر آگاهی آنها از نیاز ما به انرژی هیچگاه رسماً از اسلام آباد نخواسته اند تا از پروژه کنار بکشد.