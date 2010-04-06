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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

برای شرکت در سمینار فیفا /

معینی به عربستان رفت / نخستین سفر خارجی سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی

معینی به عربستان رفت / نخستین سفر خارجی سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی

رئیس کمیته جوانان و سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی فدراسیون فوتبال برای حضور در سمینار فوتبال ساحلی به دمام عربستان رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون معینی که صبح امروز به عنوان جانشین مهدی تاج به سمت سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی منصوب شد، امروز برای حضور در سمینار فوتبال ساحلی که زیر نظر فیفا و در شهر دمام برگزار می شود، راهی عربستان شد.

برای حضور در سمینار فوتبال ساحلی فیفا، سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی را رئیس کمیته و سرمربی فوتبال ساحلی کشورمان همراهی می کنند.

قرار است معینی در این سمینار، برای حاضران در خصوص وضعیت فعلی فوتبال ساحلی ایران و برنامه‌های فدراسیون برای ارتقای سطح کمی و کیفی آن سخنرانی داشته باشد.

سرپرست جدید کمیته تیم‌های ملی و همراهانش پس از پایان این سمینار، روز یکشنبه هفته آینده به تهران بازخواهد گشت.

کد مطلب 1058843

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