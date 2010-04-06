اولویت اعزام به عمره سال جاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی افرادی که در عمره سال گذشته در کاروانها نام نویسی کرده و وجوه مربوطه را پرداخته و به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا توفیق تشرف نیافتند همچنین تمامی دارندگان فیشهای عمره بانک ملی و دارندگان اولویت یک تا 70 بانک ملت می توانند در عمره 89 مشرف شوند.

براساس این گزارش ، افراد مذکور از هم اکنون باید گذرنامه ها و وسایل مورد نیاز در سفر را آماده کنند و به محض اعلام اسامی دفاتر زیارتی از طریق جراید به آنها مراجعه و کاروان و زمان تشرف خود را انتخاب کنند.

سازمان حج و زیارت زمان اعزام زائران به عمره مفرده سال جاری را نیمه اردیبهشت به بعد اعلام کرده است.