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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۹

از سوی سازمان حج/

اولویت اعزام به عمره سال جاری اعلام شد

اولویت اعزام به عمره سال جاری اعلام شد

سازمان حج و زیارت با اعلام اولویتهای اعزام به عمره، از افرادی که واجد شرایط تشرف به عمره سال جاری هستند درخواست کرد خود را برای این سفر معنوی آماده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی افرادی که در عمره سال گذشته در کاروانها نام نویسی کرده و وجوه مربوطه را پرداخته و به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا توفیق تشرف نیافتند همچنین تمامی دارندگان فیشهای عمره بانک ملی و دارندگان اولویت یک تا 70 بانک ملت می توانند در عمره 89 مشرف شوند.

براساس این گزارش ، افراد مذکور از هم اکنون باید گذرنامه ها و وسایل مورد نیاز در سفر را آماده کنند و به محض اعلام اسامی دفاتر زیارتی از طریق جراید به آنها مراجعه و کاروان و زمان تشرف خود را انتخاب کنند.

سازمان حج و زیارت زمان اعزام زائران به عمره مفرده سال جاری را نیمه اردیبهشت به بعد اعلام کرده است.

کد مطلب 1058844

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