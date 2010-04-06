شیر مشمول طرح هدفمند کردن یارانه ها شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، بشیر خالقی ظهر سه شنبه در جمع خبر نگاران در آستانه برگزاری نخستین همایش ملی شیر و صنایع و ابسته در مشهد با اشاره به اینکه شیر بهترین و کاملترین نوع غذا است افزود: شیر برای همه اقشار جامعه لازم و ضروری است و مردم باید قدرت خرید آن را داشته باشند.

نماینده مردم خلخال و کوثر اظهار داشت: به دلیل اهمیت غذایی شیر، نظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر این بود که این کالا شامل طرح هدفمند کردن یارانه ها نشود اما مجلس به دلایلی با آن مخالفت کرد و نظر برآزاد سازی قیمت آن داد.

وی با تاکید بر اینکه شیر یارانه ای نسبت به آزاد، ارزانتر و به صرفه تر است تصریح کرد: اما با وجود یارانه ای بودن شیر، باز هم مردم در عمل قدرت خرید آن را ندارند و به عناوین مختلف آن را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.

خالقی علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، فرهنگ پائین مصرف شیر را دلیلی بر پائین بودن سرانه مصرف این ماده غذایی دانست .

وی افزود: نبود تبلیغات مناسب و آشنا نبودن مردم با خواص شیر و مضرات عدم استفاده از آن و گاهی نیز وجود حساسیت های گوارشی از جمله مهمترین دلایل سرانه پایین مصرف شیر است،که مسئولان باید فکری برای آن بیندیشند.

عضو کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت بهداشت کارخانه های شیر اظهار داشت: هر کارخانه پاستوریزه ای باید آزمایشگاه، سیستم های نظارتی و کنترلی داشته باشد تا از سلامت کامل شیر مطمئن باشند.