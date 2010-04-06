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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

قاسمی خبر داد:

دستگیری 44 باند حفاری غیرمجاز در مازندران

دستگیری 44 باند حفاری غیرمجاز در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی مازندران از دستگیری و شناسایی 44 باند حفاری عیرمجاز میراث فرهنگی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار نعمت قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در ساری افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی جرایم مرتبط با حوزه میراث فرهنگی در سال گذشته، 40 درصد کاهش یافت.   

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 142 نفر در قالب 44 باند حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اشیاء فرهنگی و تاریخی شناسایی و دستگیر شدند.

قاسمی از مردم آگاه و فرهنگ دوست مازندران خواست با مشاهده و آگاهی از هر گونه حفاری غیر مجاز و سرقت اشیاء تاریخی و فرهنگی مراتب را سریعاً به مراکز کنترل فرماندهی حفاظت میراث فرهنگی استان مازندران اطلاع دهند.
 
وی با بیان اینکه از این افراد 24 دستگاه فلزیاب و بیش از یک هزار و 900 شیء و پنج هزار و 391 عدد سکه کشف و ضبط شد، اظهار داشت: پس از بررسی های انجام شده، 169 عدد آن اصلی و مابقی بدلی بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ادامه داد: در شهرستان های چالوس و بهشهر بیشترین میزان این جرایم رخ داده است.

 
کد مطلب 1058848

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