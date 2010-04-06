دستگیری 44 باند حفاری غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار نعمت قاسمی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در ساری افزود: با تلاش شبانه روزی ماموران یگان حفاظت میراث فرهنگی و نیروی انتظامی جرایم مرتبط با حوزه میراث فرهنگی در سال گذشته، 40 درصد کاهش یافت.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 142 نفر در قالب 44 باند حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اشیاء فرهنگی و تاریخی شناسایی و دستگیر شدند.



قاسمی از مردم آگاه و فرهنگ دوست مازندران خواست با مشاهده و آگاهی از هر گونه حفاری غیر مجاز و سرقت اشیاء تاریخی و فرهنگی مراتب را سریعاً به مراکز کنترل فرماندهی حفاظت میراث فرهنگی استان مازندران اطلاع دهند.

وی با بیان اینکه از این افراد 24 دستگاه فلزیاب و بیش از یک هزار و 900 شیء و پنج هزار و 391 عدد سکه کشف و ضبط شد، اظهار داشت: پس از بررسی های انجام شده، 169 عدد آن اصلی و مابقی بدلی بوده است.



فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران ادامه داد: در شهرستان های چالوس و بهشهر بیشترین میزان این جرایم رخ داده است.



