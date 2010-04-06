به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در کشور گفت: اگر این طرح با اعتبار 40 هزار میلیارد تومانی اجرا شود، حداکثر 15 درصد تورم از این محل پیش بینی می شود.

وی افزود: در صورتی که جو روانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در پایان سال گذشته نبود، نرخ تورم به کمتر از 7 درصد نیز کاهش می یافت.

براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته به 10.8 درصد کاهش یافته است.

بهمنی همچنین از ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی سال 89 نظام بانکی توسط رئیس جمهوری در 15 فروردین ماه جاری خبر داد و اظهارداشت: دکتر محمود احمدی نژاد پیشنهاد شورای پول و اعتبار در این باره را بدون تغییر تائید و به بانک مرکزی ابلاغ کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی نیز بسته سیاستی - نظارتی نظام بانکی برای سال جاری را تا دو روز آینده به بانکها برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

وی همچنین نحوه توزیع تسهیلات بانکی در سالجاری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: براساس بسته سیاستی - نظارتی سال 89 نظام بانکی ، 37 درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن، 25 درصد به بخش کشاورزی، 20 درصد به بخش مسکن و ساختمان، 10 درصد به بخش خدمات و بازرگانی و 8 درصد به بخش صادرات اختصاص می یابد.

مشروح گفتگوی بهمنی با خبرنگاران متعاقبا منتشر می شود.