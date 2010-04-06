33 هزار شغل در کارگروه اشتغال گلستان مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در جلسه عصر سه شنبه این کارگروه، کارگروه تعهد اشتغال کلیه دستگاههای اجرایی به تعداد 17هزار و 217نفر در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، گردشگری و 16هزار و 617نفر را در بخش مسکن مصوب کردند.

رحمت الله نوروزی دبیر کارگروه با گرامیداشت سال نو و سال همت مضاعف و کار مضاعف، اهتمام جدی مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی استان را در جهت رفع مشکلات جامعه و بویژه اشتغال خواستار شد.

اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گلستان در این جلسه پس از بحث و بررسی مصوب کردند که دستگاههای اجرایی استان در تهیه سند توسعه اشتغال همکاری مستمر داشته باشند.

همچنین در این جلسه بر دقت دستگاههای اجرایی در توزیع اشتغال شهرستانی با بررسی ظرفیت ها، پتانسیل ها، آسیب ها، نقاط قوت و ضعف، منطقه جغرافیایی، ضرایب محرومیت، تهدیدها، فرصت ها و محوریت قراردادن نظارت در رئوس برنامه های کاری تاکید کردند.

در ادامه اعضای کارگروه مصوب کردند که بررسی مسایل کارشناسی مرتبط با طرح های اقتصادی در استان انجام و راهکارهای پیشنهادی به دبیرخانه کارگروه ارایه شود.

در این جلسه مصوب شد که آمار اشتغال افراد بکار گمارده شده در سال 88 نیز ارایه شود.

همچنین اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گلستان بر ایفای تعهد دستگاههای اجرایی در قبال پذیرش مسئولیت اشتغال تعهد شده در تفاهم نامه فی مابین اداره کار و دستگاههای اجرایی و استانداری تاکید کردند.